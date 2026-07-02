Merz zbulon një shtysë të gjerë reformash për Gjermaninë: Ulje taksash, rishikim i pensioneve dhe rregulla të reja për pushim mjekësor
Kancelari gjerman Friedrich Merz dhe partnerët e tij të koalicionit qeveritar prezantuan të enjten një paketë gjithëpërfshirëse reformash me qëllim rikthimin në rrugën e duhur të ekonomisë së ngadaltë të vendit.
34 masat përfshijnë ulje të taksës mbi të ardhurat për familjet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, një rishikim të sistemit të pensioneve që po shkatërrohet, rregulla më të ashpra për lejen mjekësore të punonjësve dhe një reduktim të burokracisë mbytëse të vendit.
"Këto reforma kanë të gjitha një qëllim: Ne po nisemi drejt së ardhmes. Ne po forcojmë veten në mënyrë që të mund të jetojmë mirë në këto kohë të reja", tha Merz të enjten, transmeton Telegrafi.
Koalicioni i Merz i partive të qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë mori pushtetin pak më shumë se një vit më parë me premtime për të reformuar dhe për të ndryshuar ekonominë e ngadaltë të Gjermanisë, më e madhja në Evropë. Që atëherë është bërë thellësisht jopopullor, pjesërisht për shkak të perceptimeve se ka pasur grindje, por deri më tani ka arritur pak.
Merz po përpiqet ta çlirojë koalicionin e tij qeveritar nga ai reputacion negativ.
“Që nga fillimi, ne vendosëm një axhendë me një qëllim të vetëm në mendje: Ne duam ta kthejmë Gjermaninë në rrugën e duhur. Tani është e qartë se kjo është e mundur”, tha kancelari konservator.
Ekonomia e Gjermanisë u rikthye në një rritje modeste vitin e kaluar pasi u tkurr për dy vjet rresht. Qeveria pret një rritje të dobët prej 0.5% këtë vit, një shifër që është ulur nga pasojat e luftës në Iran.
Vendi me 83.5 milionë banorë është përballur tashmë me konkurrencë në rritje nga kompanitë kineze, kosto më të larta të energjisë pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia dhe çështje duke përfshirë tarifat dhe kërcënimet tregtare të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Për më tepër, ai ka probleme më të thella siç janë kostot e larta të prodhimit, investimet private të prapambetura dhe sistemet shëndetësore dhe të pensioneve gjithnjë e më të kushtueshme të shkaktuara nga një popullsi në plakje.
Të enjten, udhëheqësit e koalicionit qeveritar thanë se uljet e taksave, pasi të zbatohen plotësisht në vitin 2028, do të japin një lehtësim vjetor tatimor prej rreth 600 eurosh (64.40 dollarë) për një familje me dy prindër që punojnë, dy fëmijë dhe një të ardhur totale të tatueshme prej 60,000 eurosh (64,416 dollarë). Lehtësimi total tatimor i ofruar nga reforma arrin në afërsisht 10 miliardë euro (11.4 miliardë dollarë) në vit.
Reforma e sistemit të pensioneve do të përfshijë rritjen graduale të moshës së daljes në pension, aktualisht midis 65 dhe 67 vjeç në varësi të numrit të viteve të punuara, në përputhje me jetëgjatësinë.
Udhëheqësit e koalicionit thanë se do të zbatojnë rekomandimet e paraqitura nga një panel ekspertësh dhe politikanësh i mandatuar nga qeveria muajin e kaluar për të stabilizuar sistemin e pensioneve.
Qëllimi është të parandalohet rënia e nivelit të pensioneve dhe të shmanget nevoja për një rritje të madhe dhe afatgjatë të taksës që punonjësit paguajnë në sistemin e pensioneve.
Rregullat më të ashpra për lejen mjekësore nuk do t'u lejonin më punonjësve të lajmëroheshin për leje mjekësore në punë deri në tre ditë pa u vizituar nga një mjek ose të telefononin mjekun dhe të kërkonin një letër lejeje mjekësore prej një jave pa u vizituar vërtet nga mjeku.
Në vend të kësaj, punëdhënësit do të ishin në gjendje të kërkonin një certifikatë mjekësore që nga dita e parë që një person është në leje mjekësore.
Merz ishte ankuar vazhdimisht se shkalla e lejes mjekësore është shumë e lartë në Gjermani, duke dëmtuar produktivitetin.
Kur bëhet fjalë për burokracinë e pakontrolluar të Gjermanisë, kërkesa të ndryshme për raportim dhe dokumentim do të eliminohen dhe mbrojtja e të dhënave do të reduktohet në minimumin evropian, tha qeveria, duke shtuar se do të kishte gjithashtu më pak burokraci kur bëhet fjalë për paraqitjen e deklaratave tatimore.
Alice Weidel, bashkëkryetarja e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e cila u rendit e dyta në zgjedhjet kombëtare të vitit të kaluar, e përqeshi paketën e reformës.
Në X, ajo i quajti masat një "rishpërndarje edhe më të majtë dhe kompromise minimale që nuk meritojnë të quhen 'reforma'". “Fakti që kjo po shitet si një ‘përparim’ tregon vetëm një gjë: paaftësinë e plotë të kësaj qeverie për të reformuar”, shkroi ajo.
Megjithatë, Merz u bëri thirrje të gjithë gjermanëve që ta mbështesin paketën.
“Ne e dimë që ju, zonja dhe zotërinj - qytetarët e vendit tonë - dëshironi vendime dhe nuk dëshironi konflikt. Dhe kjo është pikërisht ajo që kemi arritur”, tha ai në kopshtin e kancelarisë në Berlin, ndërsa reformat iu prezantuan publikut. /Telegrafi/