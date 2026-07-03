Meriton Rama publikon projektin e tij të parë muzikor "TOKË" – tashmë i disponueshëm në të gjitha platformat
Artisti i ri shqiptar, Meriton Rama, ka publikuar projektin e tij të parë muzikor, "TOKË", të shoqëruar me videoklip zyrtar, i cili tashmë është i disponueshëm në të gjitha platformat kryesore muzikore.
"TOKË" sjell një kombinim të emocioneve, tingullit modern dhe një produksioni vizual të realizuar me kujdes, duke shënuar nisjen e rrugëtimit artistik të Meriton Ramës.
Muzika është prodhuar nga ARNON, ndërsa teksti është shkruar nga Meriton Rama.
Screenshot/YouTube
Videoklipi është realizuar nën regjinë e Jasmin Rexhepit (Anamor Studio).
Me këtë projekt, Meriton Rama prezantohet për herë të parë para publikut, duke sjellë një identitet të veçantë artistik dhe një realizim profesional.
"TOKË" është tashmë e disponueshme në të gjitha platformat muzikore.
Projekti është publikuar në Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music dhe platformat e tjera muzikore, ndërsa videoklipi zyrtar mund të ndiqet në kanalin zyrtar të Meriton Ramës në YouTube. /Telegrafi/
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