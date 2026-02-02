Mercedes S-Class i ri V12 i blinduar është rezistent ndaj plumbave
Një S-Class i ri është gjithmonë një çështje e madhe, edhe kur është një përditësim në mes të ciklit sesa një brez krejtësisht i ri.
Mercedes e zbehu vijën ndarëse midis një modeli të rinovuar dhe një modeli të gjeneratës së ardhshme duke ndryshuar më shumë se gjysmën e limuzinës W223.
Kjo është mbi 2,700 pjesë në total. Pjesa më e madhe e fokusit ishte në motorët më të pastër me gjashtë cilindra në linjë me benzinë dhe naftë, si dhe motorin e ri V8 me sipërfaqe të sheshtë, por nuk duhet të harrojmë yllin e vërtetë nën kapak: V12, transmeton Telegrafi.
Edhe para se versioni Maybach të mbërrijë më vonë këtë vit, S-Class 2027 është tashmë në dispozicion me dymbëdhjetë cilindra.
Megjithatë, S680 Guard është deri tani versioni më i shtrenjtë i gamës, duke kushtuar më shumë se dyfishin e çmimit të Maybach S-Class.
Mercedes nuk ka publikuar detaje mbi çmimet për versionin e rinovuar të blinduar, por modeli që po largohet filloi me 547,000 euro në Gjermani. Për referencë, Maybach-i i rregullt kushtoi nën 220,000 euro kur u lansua në vitin 2021.
Në zemër të S680 Guard të ri është motori i provuar dhe i testuar 6.0 litra V12 i pajisur me një palë turbokompresorë. Ai prodhon 603 kuaj fuqi në një makinë që peshon rreth 4.2 tonë. Për një krahasim argëtues, G-Class elektrike, një lloj tjetër kolosi, është 1,115 kg më i lehtë.
Vetura luksoze e blinduar me të gjitha rrotat aktive ka një shpejtësi maksimale të kufizuar elektronikisht prej 190 km/orë.
Më e rëndësishmja, Mercedes pretendon se kjo është limuzina e vetme e prodhimit serik në botë, që ofron mbrojtje balistike VR10 si për zonat prej xhami ashtu edhe për ato të errëta të karrocerisë.
Nëse motori V12 merr flakë pas një sulmi, ekziston një sistem i brendshëm për shuarjen e zjarrit që mund ta shuajë zjarrin edhe nga poshtë automjetit.
Diku tjetër, ka 900 litra ajër të kompresuar të arritshëm me prekjen e një butoni duke aktivizuar sistemin e ajrit të pastër emergjent, duke parandaluar që pasagjerët të thithin gazra të dëmshëm.
Mercedes gjithashtu mund ta pajisë S-Class Guard me dyer të përparme dhe të pasme me servo për të kompensuar peshën e shtuar që vjen nga blindimi.
Madje ka edhe ngritës hidraulikë të dritareve, që do të thotë se është ende e mundur të ngrihen ose të ulen dritaret edhe pasi sistemi elektrik dështon pas një sulmi.
Mercedes është i pajisur me goma Michelin PAX run-flat që mund të ngasin deri në 30 kilometra pas një shpimi. Certifikimi VR10 do të thotë që S-Class i blinduar mund t'i rezistojë të shtënave me armë zjarri dhe shpërthimeve të caktuara.
Për politikanët dhe zyrtarët e tjerë të lartë, modeli Guard mund të pajiset edhe me shtiza flamujsh në krahë. Edhe pse motori V12 aktualisht është i kufizuar në një model të specializuar, Mercedes është gati të “demokratizojë” dymbëdhjetë cilindra në Maybach S-Class.
Marka është zotuar ta mbajë gjallë motorin e nderuar në vitet që vijnë, megjithëse nuk presim ta shohim jashtë linjës S-Class.
Motorët me dymbëdhjetë cilindra janë një lloj që po vdes, veçanërisht pasi Bentley dhe Audi kanë ndaluar së përdoruri ato.
BMW e tërhoqi motorin V12 të Serisë 7 vite më parë, megjithëse kohët e fundit njoftoi se motori do të vazhdojë të jetojë në modelet Rolls-Royce.
Klasa S e pajisur me njësinë “M279” nuk është teknikisht e vetmja makinë V12 me motor Mercedes që mund të blini. AMG gjithashtu furnizon motorin e saj “M158” me dy turbo 6.0 litra për Pagani Utopia. /Telegrafi/