Mercedes-Benz S-Class 2027 - një ikonë
Mercedes-Benz S-Class është një ikonë.
Për më shumë se 70 vjet, ka qenë zgjedhja e preferuar për blerësit në kërkim të sedanit më luksoz.
Edhe me alternativa të forta nga marka si BMW dhe Genesis në vitet e fundit, S-Class ende mbretëron suprem në segmentin premium.
Mercedes nuk ka plane të heqë dorë nga modeli. Tani njihuni me Mercedes-Benz S-Class 2027 .
Klasa e re S nuk i shmanget elementëve të dizajnit që e kanë përcaktuar atë për dekada të tëra, si nga brenda ashtu edhe jashtë.
Brenda, Klasa S merr përmirësime delikate, por të dukshme.
Paneli i instrumenteve dhe ekrani qendror me prekje tani janë krejtësisht të ndara.
Mercedes e quan konfigurimin e ri "Superscreen".
Ai përbëhet nga një panel instrumentesh digjital, një ekran me prekje qendror dhe një ekran për pasagjerët.
Sistemi përdor versionin më të fundit të ndërfaqes MBUX të Benz, duke shtuar veçori si inteligjenca artificiale gjeneruese dhe integrimi nativ i Google Maps.
Kjo teknologji shtrihet edhe në ulëset e pasme, ku dy ekrane janë montuar në mbështetëset e ulëseve të përparme.
Pasagjerët e pasmë marrin dy telekomanda MBUX plotësisht të lëvizshme, dhe për herë të parë, Mercedes ofron aplikacione native si Disney+ dhe YouTube direkt përmes sistemit MBUX.
Ndoshta përmirësimi më i madh për S-Class 2027 është nën kapakun e motorit.
S580 fuqizohet nga një motor krejtësisht i ri V8 4.0 litra. Motori prodhon 530 kuaj fuqi.
Mercedes gjithashtu e mban opsionin hibrid plug-in në linjë për vitin 2027.
Në të gjithë gamën, fuqia transmetohet në të katër rrotat përmes një transmisioni automatik me nëntë shpejtësi.
Çmimi për Mercedes-Benz S-Class 2027 nuk është njoftuar ende. Megjithatë, me modelin aktual të vitit 2026 që fillon nga 120,850 dollarë, mos prisni që versioni i ri të vijë më lirë. /Telegrafi/