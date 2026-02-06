Mercedes-AMG i jep fund C63 me katër cilindra
Pa dyshim, AMG-ja më e diskutueshme e të gjitha kohërave, modeli me katër cilindra C63 është drejt daljes nga tregu.
Pas muajsh thashethemesh rreth planeve të Mercedes për të hequr gradualisht sistemin elektrik të padëshiruar, njeriu që merr vendime në Affalterbach ka konfirmuar largimin e motorit me katër cilindra.
Sedani sportiv do të “jetojë”, por me një motor më të madh dhe me një emër tjetër.
Drejtori ekzekutiv i AMG, Michael Schiebe, tha se modeli aktual C63 do t'i hapë rrugën një sistemi me benzinë të pastër me një motor me gjashtë cilindra në linjë.
Inxhinierët po i japin formë një motori 3.0 litra me turbo, duke huazuar njësinë "M256M" nga CLE 53.
Ai prodhon 443 kuaj fuqi.
Por, edhe nëse një rritje e fuqisë është në rrugë e sipër, është e vështirë të imagjinohet që konfigurimi i ri të përputhet me fuqinë e modelit që po largohet C63 .
Ndërsa motori me gjashtë cilindra në linjë më i madh do të peshojë më shumë se motori me katër cilindra “M139l”, C53 duhet të jetë më i lehtë në përgjithësi.
Në një kthesë ironike, shefi i AMG tha se motori 2.0 litra nuk po hiqet nga përdorimi sepse entuziastët refuzuan zvogëlimin e madhësisë.
Në vend të kësaj, motori i vogël po hiqet sepse është "mjaft e vështirë" të përshtatet me rregulloret Euro 7, të cilat hyjnë në fuqi më vonë këtë vit. /Telegrafi/