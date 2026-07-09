Mercedes-AMG CLA 45 i ri elektrik - 680 kuaj/fuqi dhe performanca si një superveturë
Mercedes-Benz ka prezantuar versionin më të fuqishëm të modelit të ri elektrik Mercedes-AMG CLA 45, i cili sjell performancë të nivelit të superveturave falë një sistemi elektrik me fuqi deri në 680 kuaj/fuqi (500 kW).
Modeli i ri përdor tre motorë elektrikë me teknologji aksiale, sistem me të gjitha rrotat aktive dhe mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h për më pak se tre sekonda. Shpejtësia maksimale arrin deri në 270 km/h.
Dy motorë elektrikë janë vendosur në boshtin e pasmë, ndërsa motori i tretë në pjesën e përparme aktivizohet sipas nevojës për të rritur fuqinë dhe stabilitetin. Ky konfigurim mundëson shpërndarje inteligjente të fuqisë mes boshteve dhe kontroll më të mirë në kthesa.
- YouTube www.youtube.com
Energjia sigurohet nga një bateri me kapacitet 94 kWh, e cila sipas të dhënave të prodhuesit mundëson një autonomi deri në rreth 670 kilometra për versionin sedan. Sistemi i karikimit 800 volt lejon karikim të shpejtë me fuqi deri në 330 kW, ku nga 10 në 80 për qind bateria mund të mbushet për rreth 22 minuta.
Përveç fuqisë së madhe, AMG CLA 45 elektrik është pajisur me elemente sportive si pezullim adaptiv, aerodinamikë aktive, spoiler të lëvizshëm dhe teknologji që simulon ndjesinë e një motori me djegie të brendshme përmes zërit dhe vibrimeve.
Në pjesën e jashtme, modeli dallon nga versionet standarde të CLA-së me dizajn tipik AMG, grilën Panamericana, mbrojtëse më të gjera, difuzor sportiv dhe rrota 19-inç. Mercedes pritet ta ofrojë modelin si sedan, por edhe në versionin praktik Shooting Brake.
Me këtë model, Mercedes synon të dëshmojë se makinat elektrike sportive mund të ofrojnë jo vetëm efikasitet, por edhe emocione dhe performancë që më parë lidhej vetëm me superveturat. /Telegrafi/