Menopauza dhe kockat: Studimi i ri zbulon një ulje të madhe të rrezikut
Terapia hormonale në menopauzë mund ta ulë me 69% rrezikun e densitetit të ulët kockor
Për vite me radhë është parë me kujdes për shkak të shqetësimeve për sigurinë, por të dhënat e reja po e rikthejnë në vëmendje te gratë e duhura
Një studim i Shoqatës Endokrine ka treguar se terapia hormonale në menopauzë mund ta ulë me 69 për qind rrezikun e densitetit të ulët kockor. Sipas studimit të prezantuar në ENDO 2026, takimin vjetor të Shoqatës Endokrine në Çikago, gratë që përdorin terapi hormonale gjatë menopauzës përballen me rrezik më të ulët të densitetit të ulët kockor, krahasuar me ato që nuk e përdorin këtë terapi.
Për vite me radhë, terapia hormonale është shmangur për shkak të shqetësimeve për sigurinë
Gratë që nuk përdorin terapi hormonale në menopauzë kanë rrezik më të lartë për zhvillimin e osteopenisë dhe osteoporozës, gjendje që mund të çojnë në fraktura, invaliditet dhe humbje të pavarësisë në jetën e përditshme.
“Për vite me radhë, shumë gra e kanë shmangur terapinë hormonale në menopauzë për shkak të shqetësimeve për sigurinë dhe paralajmërimeve të ndryshme. Ky studim e rishikon këtë qasje dhe tregon se terapia hormonale në menopauzë mund të ketë një përfitim të rëndësishëm shtesë, mbrojtjen e shëndetit të kockave. Kjo e zhvendos diskutimin nga ‘duhet shmangur sa herë që është e mundur’ në ‘duhet rishqyrtuar te pacientja e duhur’”, theksoi dr. Diego Espinoza-Peralta, nënkryetar i Shoqatës Meksikane për Ushqyerje dhe Endokrinologji dhe hulumtues kryesor në Investigación Médica Sonora, INMEDS, transmeton Telegrafi.
Terapia hormonale në menopauzë mbron kockat në mënyrë të pavarur
Studimi retrospektiv përfshiu 387 gra në postmenopauzë, të cilat iu nënshtruan skanimit DXA ndërmjet viteve 2021 dhe 2025. Ato u ndanë në dy grupe: gra që përdornin terapi hormonale në menopauzë, 33 për qind, dhe gra që nuk e përdornin këtë terapi, 67 për qind. Densiteti i ulët mineral i kockave u përcaktua si osteopeni ose osteoporozë.
Gratë që merrnin terapi hormonale në menopauzë kishin rreth 69 për qind rrezik më të ulët për densitet të ulët mineral të kockave në shtyllën kurrizore dhe në ijë, krahasuar me ato që nuk e përdornin terapinë. Ky rezultat mbeti i qëndrueshëm edhe pasi studiuesit morën parasysh moshën, kohën e kaluar nga menopauza, nivelin e vitaminës D, duhanpirjen dhe gjendje të tjera shëndetësore.
“Thënë thjesht, duket se terapia hormonale në menopauzë i mbron kockat në mënyrë të pavarur, dhe jo rastësisht”, thekson dr. Espinoza-Peralta.
Sipas tij, kjo tregon se terapia hormonale mund t’u ndihmojë grave jo vetëm të lehtësojnë simptomat e menopauzës, por edhe të parandalojnë humbjen e masës kockore ose të ulin rrezikun e frakturave.
“Klinicistët mund të fillojnë t’i vlerësojnë më me kujdes përfitimet e terapisë hormonale, sidomos te gratë në fazën e hershme pas menopauzës, duke ndikuar potencialisht në përmirësimin e shëndetit afatgjatë dhe të cilësisë së jetës”, theksoi dr. Espinoza-Peralta. /Telegrafi/