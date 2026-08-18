Dhimbja e fytit nuk po të lë rehat? Këto ushqime mund të të ndihmojnë
Dhimbja e fytit është një ndjenjë tejet e bezdisshme dhe shpesh mundohemi të bëjmë gjithçka për t’u lehtësuar nga ky shqetësim.
Një mënyrë e thjeshtë për të qetësuar fytin është të zgjedhim me kujdes ushqimet dhe pijet që konsumojmë, pasi disa prej tyre mund të sjellin lehtësim, ndërsa të tjera mund ta përkeqësojnë irritimin.
Qetësojeni dhimbjen e fytit me ushqime të buta dhe ushqyese, si supat e ngrohta dhe ‘smoothiet’ e ftohta. Shmangni ushqimet krokante dhe acidike që mund ta irritojnë fytin, për të lehtësuar shqetësimin dhe për të ndihmuar në rikuperim.
Ushqimet dhe pijet që duhen shmangur kur keni dhimbje fyti
Disa ushqime mund ta përkeqësojnë dhimbjen e fytit. Shmangni ushqimet që janë të ashpra, pikante, acidike ose me përmbajtje të lartë të produkteve të qumështit. Këtu përfshihen:
Ushqimet krokante, të thata dhe të forta: Shmangini, pasi janë të vështira dhe të dhimbshme për t’u gëlltitur kur keni dhimbje fyti. Shmangni ushqime si patatinat, biskotat e thata, gjevrekët, arrat, drithërat e thata dhe perimet e pagatuara derisa dhimbja e fytit të qetësohet.
Frutat dhe lëngjet acidike: Këto mund ta irritojnë fytin dhe ta përkeqësojnë ndjesinë e djegies. Shmangni fruta dhe lëngje si rrushi, grejpfruti, ananasi dhe portokalli. Edhe lëngu dhe salca e domates janë acidike.
Ushqimet e tharta ose turshitë: Ushqimet me bazë uthulle, si turshitë, salcat e sallatave dhe marinadat, mund të rrisin inflamacionin e fytit.
Erëzat dhe salcat pikante: Shmangni salcat djegëse, salcat pikante, specat djegës dhe pluhurin e specit djegës kur keni dhimbje fyti. Këto mund ta shtojnë dhimbjen e fytit, ndaj zgjidhni ushqime me shije të butë.
Kafeja: Edhe pse pihet e ngrohtë, kafeina mund të jetë irrituese dhe aciditeti i saj mund ta përkeqësojë dhimbjen e fytit. Kafeja gjithashtu mund të shkaktojë dehidratim, duke tharë dhe irrituar më tej indet e fytit.
Alkooli: Alkooli është acidik dhe shkakton tharje, duke irrituar potencialisht fytin. Gjatë rikuperimit, shmangni pijet alkoolike si birra, vera dhe pijet e gazuara me alkool. Zgjidhni ujë dhe çaj.
A duhet të shmangni produktet e qumështit kur keni dhimbje fyti?
Një studim zbuloi se një dietë pa produkte qumështi uli nivelet e sekrecioneve nazofaringeale të raportuara nga vetë pjesëmarrësit. Megjithatë, kërkimet tregojnë se qumështi dhe produktet e qumështit nuk shkaktojnë prodhim të tepërt të mukusit.
Produktet e qumështit ose çdo lëng i trashë mund t’ju japin ndjesinë se mukusi është më i trashë dhe më i vështirë për t’u gëlltitur, por ato nuk shkaktojnë prodhim të tepërt të mukusit. Nëse e keni të vështirë të gëlltisni qumështin ose produktet e qumështit, kufizojini ato derisa fyti të përmirësohet.
Çfarë të hani dhe të pini për të lehtësuar dhimbjen e fytit?
Ashtu siç ka ushqime që mund ta përkeqësojnë dhimbjen e fytit, ka edhe ushqime që mund ta qetësojnë fytin ose, të paktën, të jenë më pak irrituese. Në përgjithësi, këto përfshijnë ushqime të buta, të ngrohta ose të ftohta. Ushqimet dhe pijet e ngrohta mund të ndihmojnë në hidratimin dhe lubrifikimin e fytit, ndërsa ushqimet dhe pijet e ftohta mund të ulin inflamacionin dhe të mpijnë disi dhimbjen.
Provoni si ushqimet e ngrohta, ashtu edhe ato të ftohta, për të gjetur atë që ju sjell më shumë rehati dhe lehtësim. Mund të provoni:
Supa dhe lëngje të ngrohta: Lëngjet e ngrohta qetësojnë fytin e irrituar dhe të enjtur. Supat, veçanërisht ato të përgatitura në shtëpi, ofrojnë vlera ushqyese gjatë rikuperimit. Natriumi mund të ndihmojë në qetësimin e fytit, ndërsa ngrohtësia ndihmon në lehtësimin e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes, duke reduktuar rrjedhjen e sekrecioneve nga hunda drejt fytit dhe dhimbjen e lidhur me të.
Ëmbëlsira të ngrira: Akulloret në shkop dhe akullorja mund të qetësojnë dhimbjen e fytit. Zgjidhni akullore në shkop të përgatitura me fruta të bëra pure ose me 100% lëng frutash, pa sheqerna të shtuara ose ngjyrues artificialë. Nëse akullorja ju shton bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, provoni sorbet ose sherbet në vend të saj. Produktet e gatshme janë një ushqim i përshtatshëm kur nuk ndiheni mirë.
Smoothie: Një smoothie mund të jetë një vakt i plotë kur nuk ndiheni mirë, pasi mund të sigurojë proteina, yndyra të shëndetshme dhe lëndë ushqyese. Smoothiet janë të lëngshme, të ftohta dhe qetësuese për një fyt të irrituar. Mund të përzieni lakër jeshile ose spinaq, ujë ose qumësht me bazë bimore, pluhur proteinash, manaferra të ngrira ose banane, si dhe avokado ose gjalpë arrash.
Kosi: Ashtu si smoothiet, kosi është i butë dhe i ftohtë, ndaj mund ta qetësojë fytin. Probiotikët që përmban mund të mbështesin sistemin imunitar dhe të ndihmojnë në rikuperim. Nëse kosi ju jep ndjesinë se mukusi trashet ose e keni të vështirë ta gëlltisni, provoni një alternativë me bazë bimore.
Xhelatina: Xhelatina tradicionale ose alternativat vegane janë të ftohta, të buta dhe qetësuese për dhimbjen e fytit. Mund të gjeni si versione në kuti, ashtu edhe produkte të gatshme në dyqanet ushqimore.
Çaji: Çaji i ngrohtë, por jo i nxehtë, mund ta qetësojë dhimbjen e fytit. Çdo lloj çaji mund të ketë efekt qetësues, veçanërisht çaji i gjelbër, çaji i mentes, i xhenxhefilit, i shafranit të Indisë dhe i kamomilit. Shtimi i mjaltit përmirëson shijen dhe i jep çajit veti natyrale antibakteriale.
Perimet e gatuara: Në vend të perimeve të pagatuara, zgjidhni perime të gatuara, të cilat janë ushqyese dhe më të lehta për t’u konsumuar kur keni dhimbje fyti. Provoni ushqime veçanërisht të buta pas gatimit, si pureja e patateve, patatet e ëmbla dhe kungulli.
Frutat e buta: Shembuj të frutave të buta dhe të lehta për t’u gëlltitur janë bananet, pureja e mollës, pjepri i pjekur dhe pjeshkët ose dardhat e konservuara.
Vezët: Vezët e rrahura dhe vezët e ziera fort janë zgjedhje shumë të mira kur keni dhimbje fyti. Ato përgatiten shpejt dhe lehtë dhe gëlltiten pa shumë vështirësi. Mund të provoni edhe vezë të ziera në ujë, të cilat janë edhe më të buta dhe pak më të lëngshme.
Ushqime të buta dhe ngopëse: Ushqimet e buta dhe ngopëse, si pureja e patateve, tërshëra, kaçamaku i gatuar dhe makaronat, janë zgjedhje të mira. Këto ushqime kanë një rol të dyfishtë: ju mbajnë të ngopur kur mund të mos keni shumë dëshirë për të ngrënë dhe, njëkohësisht, e qetësojnë fytin gjatë gëlltitjes.