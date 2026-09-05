Thatësia e syve dhe gojës – këshilla efektive për Sindromën Sjögren
Çfarë mund të ndihmojë te simptomat e Sindromës Sjögren dhe si të lehtësohet thatësia në pjesë të ndryshme të trupit
Dr. Besim Demolli
Specialist i reumatologjisë
Tel. +38344727068
Sindroma Sjögren është një çrregullim i sistemit imunitar që më së shpeshti identifikohet nga sytë e thatë dhe goja e thatë. Rreth gjysma e njerëzve të diagnostikuar me Sindromën Sjögren shpesh diagnostikohen me një çrregullim tjetër autoimun, si artriti reumatoid ose lupusi.
Sytë e thatë
▪ Mos harroni të mbyllni sytë 5 deri në 6 herë në minutë.
▪ Shmangni ekspozimin ndaj tymit, erës së tepërt dhe mjediseve të thata.
▪ Mbroni sytë tuaj nga era dhe rrymat duke përdorur syze ose syze dielli që bllokojnë rrjedhën e ajrit ose shtojnë lagështinë. Disa shembuj përfshijnë:
▪ Syze Panoptx.
▪ Syze sigurie.
▪ Syze noti.
▪ Syze të dhomës së lagështirës.
▪ Ne rekomandojmë gjithashtu që të vendosni një leckë të lagur mbi sytë tuaj në mjedise të thata, duke përfshirë udhëtimin me avion.
Përdorni lot artificialë pa recetë
▪ Mos përdorni marka lotësh artificialë që irritojnë sytë tuaj. Provoni të ndryshoni markën nëse një lot artificial është i bezdisshëm. Shmangni pikat e syve që përmbajnë konservues.
▪ Përdorni pomada dhe xhel pa recetë për përdorim gjatë natës.
▪ Përdorni një lagështues në dhomën tuaj të gjumit ose në njësinë tuaj të ngrohjes/klimatizimit. Gjithashtu, mos harroni ta dezinfektoni lagështuesin tuaj të paktën dy herë në javë, nëse nuk dezinfektohet vetë.
▪ Një komplikim i zakonshëm në Sindromën Sjögren quhet blefariti dhe është një inflamacion i qepallave dhe skajeve të tyre.
▪ Rekomandojmë përdorimin e kompresave të ngrohta, masazhin e qepallave dhe higjienën e tyre.
▪ Kur aplikoni ngjyrë për vetulla, aplikojeni vetëm në majat e qerpikëve tuaj. Mos vendosni eyeliner ose rimel nën qerpikët tuaj ose afër syve.
▪ Mos përdorni kremra fytyre në lëkurën e qepallave të poshtme para gjumit, nëse shihni se sytë tuaj janë të irrituar gjatë natës.
▪ Informohuni nga mjeku juaj nëse ndonjë nga medikamentet tuaja po kontribuon në tharjen e syve.
▪ Bisedoni me okulistin tuaj për përdorimin e barnave me recetë si Restasis ose Xiidra.
Restasis dhe Xiidra janë të dyja pika sysh me recetë që përdoren për të trajtuar sindromën e syrit të thatë kronik, por funksionojnë në mënyra paksa të ndryshme. Zgjedhja midis tyre varet nga shpejtësia e lehtësimit që dëshironi dhe nga mënyra se si i toleroni efektet anësore.
▪ Restasis (ciklosporinë): Vepron duke ulur numrin e qelizave inflamatore rreth gjëndrave të lotit, duke e ndihmuar trupin tuaj të prodhojë më shumë lot natyralë.
▪ Xiidra (lifitegrast): Bllokon proteinat që lejojnë qelizat inflamatore të ngjiten në sipërfaqen e syrit, duke ndaluar ciklin e inflamacionit dhe duke përmirësuar cilësinë e lotit.
Probleme me gëlltitjen e barnave
▪ Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj nëse tabletat tuaja mund të shtypen ose kapsulat mund të hapen dhe të përzihen me ujë. Kjo zbatohet vetëm për medikamente të caktuara.
▪ Lagni gojën përpara se të përpiqeni të gëlltisni një pilulë.
▪ Provoni t’i prisni tabletat në gjysmë ose në katërsh dhe gëlltiteni secilën pjesë veç e veç.
▪ Vendoseni pilulën në qendër të gjuhës përpara se të përpiqeni ta gëlltisni.
▪ Menjëherë pini ujë dhe ngrijeni kokën prapa për ta gëlltitur.
▪ Provoni të përtypni ushqim, vendoseni pilulën në ushqimin në gojë dhe më pas gëlltiteni pilulën me ushqimin.
▪ Hidheni pilulën tuaj në salcë molle ose puding për ta gëlltitur.
▪ Pas gëlltitjes së pilulës, shoqërojeni atë me ushqim.
▪ Provoni metodën pop-bottle: vendoseni tabletën në gjuhë, vendosni buzët mbi/rreth hapjes së një shisheje me ujë, mbajini buzët rreth qafës së shishes dhe përdorni një lëvizje thithëse për të pirë ujin.
▪ Përdorni një pipëz/gyp për të pirë ujë, për të ndihmuar në gëlltitjen e një pilule.
▪ Vendoseni mjekrën në gjoks kur gëlltitni.
Ngjirja e zërit
▪ Pini një gllënjkë ujë ose përdorni çamçakëz ose karamele pa sheqer përpara se të flisni.
▪ Përpiquni të mos pastroni fytin, për të minimizuar acarimin që mund t’u shkaktojë kordave tuaja vokale.
▪ Bëni një tingull “h”, qeshni ose gumëzhini butësisht për t’i lejuar kordat tuaja vokale të bëjnë tinguj. Kjo bën të njëjtën gjë si pastrimi i fytit, por nuk është aq e ashpër me kordat tuaja vokale.
Gojë e thatë
Kujdesi i përgjithshëm i gojës
▪ Lani dhëmbët dy herë në ditë.
▪ Përdorni pastë dhëmbësh me fluor.
▪ Shmangni ushqimet me sheqer. Nëse hani ushqime me sheqer, lani dhëmbët menjëherë pas kësaj.
▪ Vizitoni dentistin tuaj dy herë në vit. Dentisti juaj mund t’ju sugjerojë fluorid me recetë.
▪ Përtypni çamçakëz pa sheqer ose karamele të forta për të nxitur prodhimin e pështymës.
▪ Pini gllënjka ujë ose pije jo të gazuara, pa sheqer, gjatë gjithë ditës. Pirja e sasive të mëdha të lëngjeve nuk do ta bëjë gojën tuaj më pak të thatë dhe mund të çojë në urinim të shpeshtë. Duhet të pini gllënjka të vogla, por jo shumë shpesh. Pirja shumë e shpeshtë mund të çojë në një ndjenjë të shtuar të thatësisë.
▪ Përdorni balsam buzësh me bazë vaji ose nafte për të qetësuar buzët e thata.
▪ Përdorni agjentë lagështues, të tillë si Biotene, MouthKote ose NeutraSal. Përndryshe, mund të përzieni ¼ deri në ½ lugë çaji vaj (vaj ulliri ose omega-3 të lëngshëm) në ujë.
Këto janë tre opsione të shkëlqyera për trajtimin e tharjes së gojës (kserostomisë), por secila ka përbërje, formë dhe përdorim paksa të ndryshëm:
- Biotene: Zgjedhja më e popullarizuar, e cila ofrohet si shpëlarës, sprej ose xhel. Përmban enzima natyrore dhe zbutës dhe është ideale për përdorim të përditshëm nga njerëzit që përjetojnë tharje të lehtë deri në mesatare nga barnat ose plakja.
- MouthKote: Përdor ekstraktin Yerba Santa dhe Xylitol për të imituar pështymën natyrale. Është veçanërisht e preferuar nga këngëtarët, folësit publikë dhe njerëzit që duan lehtësim të menjëhershëm gjatë ditës, pasi vjen në formë spreji me shije të këndshme limoni.
- NeutraSal: Ky është një zëvendësues i pështymës në formë pluhuri, i cili tretet në ujë përpara përdorimit. Përdoret kryesisht për raste më të rënda, siç janë pacientët që kalojnë kimioterapi ose rrezatim dhe vuajnë nga mukoziti ose tharja e thellë e gojës.
▪ Diskutoni medikamentet tuaja me recetë me mjekun tuaj të kujdesit parësor për të përcaktuar nëse ndonjë ilaç mund të kontribuojë në tharjen e gojës.
▪ Shmangni ushqimet e shpeshta, ushqimet acidike dhe ushqimet me sheqerna të thjeshta.
▪ Diskutoni përdorimin e medikamenteve me recetë, të tilla si Pilocarpine ose Cevimeline, me mjekun tuaj.
Tharje e hundës/sinuseve
▪ Mbani lagështinë në shtëpinë tuaj midis 55–65%.
▪ Përdorni lagështues në dhomën tuaj të gjumit. Sigurohuni që ta sterilizoni të paktën dy herë në javë, nëse nuk keni një lagështues vetëpastrues.
▪ Shmangni mjediset e thata, alkoolin dhe tymin.
▪ Provoni një agjent lokal si vazelina ose Ponaris.
▪ Përdorni sprej për hundë pa recetë ose solucion fiziologjik të kripur, madje edhe çdo orë. Xhel pa recetë si Rhinaris dhe AYR mund të zgjasin më shumë dhe mund të përdoren gjatë natës para se të flini.
Rhinaris dhe AYR janë produkte nazale që përdoren për lehtësimin e tharjes së hundës, sidomos te pacientët me gjendje si Sindroma Sjögren.
Thatësi vaginale
Ne rekomandojmë hidratues vaginalë pa recetë, si: Replens – hidratues vaginal jo-hormonal për lehtësimin e thatësisë vaginale; Luvena – hidratues dhe lubrifikant vaginal me bazë natyrale; Feminease – hidratues vaginal jo-hormonal për trajtimin e thatësisë dhe irritimit vaginal.
Ne rekomandojmë lubrifikimin gjatë marrëdhënieve seksuale. Disa shembuj përfshijnë: K-Y – lubrifikant vaginal (xhel) që përdoret për të ulur fërkimin dhe thatësinë gjatë marrëdhënieve seksuale; Astroglide – lubrifikant vaginal që ndihmon në reduktimin e thatësisë dhe lehtëson marrëdhëniet seksuale duke zvogëluar fërkimin.
Një hormon vaginal lokal (estrogjen) mund të ndihmojë gjithashtu disa gra.
Ënjtje e gjëndrave të pështymës
▪ Mund të ndihmojë masazhi i gjëndrës së pështymës. Masazhojeni me lëvizje rrethore nga poshtë veshit, përpara mbi kockën e nofullës, poshtë mbi kockën e nofullës dhe më pas përsëri lart në llapën e veshit.
▪ Aplikoni kompresa të ngrohta.
▪ Përdorni karamele pa sheqer, mundësisht me limon, ose përtypni çamçakëz pa sheqer.
▪ Diskutoni me mjekun tuaj për recetat e mundshme që stimulojnë pështymën.
Lëkura e thatë
▪ Lani trupin më rrallë. Në vend të larjes së shpeshtë, pastroni vetëm zonat e nevojshme për ruajtjen e higjienës.
▪ Bëni dush të shkurtër me ujë të ngrohtë dhe shmangni ujin e nxehtë.
▪ Pas dushit, thani butësisht lëkurën dhe aplikoni menjëherë hidratues.
Hidratues të rekomanduar:
- Vazelinë
- Vaj shafrani
- Vitamina E
- Vaj ulliri
- Vaj kanola
▪ Shmangni përdorimin e zbutësve të rrobave që mund të irritojnë lëkurën.
/Telegrafi/