Shtatë ilaçe që nuk duhet t’i përzieni me alkoolin, sipas mjekëve
Nëse ju pëlqen të pini herë pas here një gotë verë ose një koktej, por njëkohësisht merrni medikamente të caktuara, mund të keni pyetur veten nëse duhet t’i kombinoni ato. Kur bëhet fjalë për konsumimin e alkoolit, ka shumë paralajmërime dhe këshilla për mënyrën se si duhet konsumuar me përgjegjësi. Një nga paralajmërimet më të zakonshme është të mos përzieni alkoolin me medikamente.
Por çfarë do të thotë saktësisht kjo? A do të thotë se nuk duhet të merrni një ilaç dhe të pini një pije alkoolike në të njëjtën kohë? Apo do të thotë se nuk duhet të konsumoni alkool nëse merrni rregullisht medikamente? Dhe cilat medikamente mund të ndikohen negativisht nga alkooli?
Ka shumë pyetje rreth këtij paralajmërimi, ndaj mjekët shpjegojnë çfarë duhet të dini për mënyrën se si alkooli mund të ndikojë te medikamentet që merrni, shkruan EatingWell.
“Alkooli dhe medikamentet mund të ndërveprojnë në mënyra të ndryshme, në varësi të llojit të ilaçit dhe fiziologjisë së individit”, thotë Thomas Pontinen, M.D. “Shumë medikamente mund të bëhen më pak efektive kur kombinohen me alkool, gjë që mund të jetë shqetësuese për njerëzit që kanë nevojë që ilaçet e tyre të funksionojnë siç duhet. Kjo ndodh sepse alkooli mund të ndikojë në mënyrën se si trupi e përthith medikamentin”.
Ja çfarë duhet të dini për medikamentet që nuk kombinohen mirë me alkoolin dhe çfarë mund të ndodhë me trupin tuaj, si dhe me efektivitetin e ilaçit, kur konsumoni alkool gjatë marrjes së tyre.
Qetësuesit e dhimbjeve
“Kur alkooli kombinohet me medikamente si acetaminofeni (Tylenol) dhe anti-inflamatorët josteroidë (NSAID), si aspirina ose ibuprofeni, mund të shkaktojë dëmtim të mëlçisë dhe gjakderdhje gastrointestinale”, thotë farmacistja Katy Dubinsky, Pharm.D.
Pontinen thekson gjithashtu se alkooli dhe shumë medikamente metabolizohen nga mëlçia. Për këtë arsye, kombinimi i tyre mund t’i shkaktojë stres të madh këtij organi të rëndësishëm dhe të përkeqësojë probleme të tjera, si sëmundjet e mëlçisë.
Antidepresantët
Sipas Laura Purdy, M.D., antidepresantët mund të jenë më pak efektivë kur kombinohen me alkool dhe, në disa raste, kombinimi mund t’i përkeqësojë simptomat. Këtu përfshihen inhibitorët selektivë të rimarrjes së serotoninës (SSRI) dhe inhibitorët e rimarrjes së serotoninës dhe norepinefrinës (SNRI).
Dubinsky shpjegon se kombinimi i të dyjave mund t’ju bëjë gjithashtu më të përgjumur dhe të ndikojë në koordinimin e lëvizjeve. Alkooli mund të rrisë përgjumjen dhe marramendjen dhe, në disa raste, të ulë efektivitetin e trajtimit.
Antibiotikët
“Marrja e disa antibiotikëve së bashku me alkoolin mund të shkaktojë efekte anësore serioze, si dhimbje koke, skuqje të fytyrës dhe të përziera”, thotë Dubinsky. Shembuj të tillë janë metronidazoli dhe tinidazoli.
Në veçanti, alkooli mund të shkaktojë dehidratim të organizmit duke penguar çlirimin e vazopresinës.
Meqenëse marrja e mjaftueshme e lëngjeve është e rëndësishme për të luftuar një infeksion, konsumimi i alkoolit nuk këshillohet, pasi mund t’i përkeqësojë simptomat dhe të zgjasë kohën e rikuperimit.
Antipsikotikët
“Alkooli mund të intensifikojë efektet qetësuese të barnave antipsikotike, duke shkaktuar dëmtim të aftësive mendore dhe fizike”, shpjegon Dubinsky.
Disa nga pasojat e mundshme të kombinimit të tyre janë vështirësia në frymëmarrje, presioni i ulët i gjakut, të fikëtit dhe, në raste të rënda, krizat konvulsive ose koma
Ilaçet kundër ankthit dhe qetësuesit
Kombinimi i alkoolit me barna si benzodiazepinat, përfshirë Xanax dhe Valium, si dhe me ilaçe për gjumë, si Ambien, mund të shkaktojë përgjumje të theksuar, vështirësi në frymëmarrje dhe qetësim të rrezikshëm për jetën, sipas Dubinsky.
“Ilaçet kundër ankthit dhe alkooli mund të shkaktojnë sjellje të pazakonta, humbje të kujtesës dhe probleme me kontrollin e lëvizjeve. Ashtu si me ilaçet për gjumë, mund të shfaqen edhe vështirësi në frymëmarrjen normale”, thotë Purdy.
Ilaçet për diabetin
Ndërveprimi i alkoolit me disa medikamente mund t’i vendosë personat me diabet në rrezik për nivele shumë të ulëta ose shumë të larta të sheqerit në gjak, në varësi të pijes së konsumuar dhe ilaçit të përdorur.
Për më tepër, disa pije alkoolike, si birra dhe koktejet e ëmbla, përmbajnë shumë karbohidrate, të cilat mund të ndikojnë negativisht në nivelin e sheqerit në gjak.
Simptomat e sheqerit të ulët në gjak mund të përfshijnë shikim të dyfishtë ose të turbullt, djersitje, ndjesi shpimi gjilpërash dhe mpirje, lodhje ose vështirësi në gjumë, rrahje të shpejta ose të forta të zemrës, dridhje, vështirësi në të menduar dhe simptoma të tjera.
Ndërsa simptomat e sheqerit të lartë në gjak përfshijnë etje, lodhje ose dobësi, dhimbje koke, urinim të shpeshtë dhe shikim të turbullt.
Dubinsky thotë se kjo mund të ndodhë me ilaçe për diabetin, si insulina ose sulfonilureat.
Holluesit e gjakut
Holluesit e gjakut, të njohur gjithashtu si antikoagulantë ose barna antiplaketare, ndihmojnë në parandalimin e mpiksjes së gjakut. Këto medikamente përdoren nga persona me sëmundje të caktuara të zemrës, defekte të lindura të zemrës ose nga njerëz që po përgatiten për një ndërhyrje kirurgjikale.
“Konsumimi i alkoolit mund të ndërhyjë në mënyrën se si funksionojnë varfarina dhe holluesit e tjerë të gjakut, duke rritur rrezikun e mpiksjes ose të gjakderdhjes”, thotë Dubinsky.
Pasoja të tjera
Edhe pse këto medikamente janë veçanërisht të rëndësishme për t’u pasur parasysh përpara konsumimit të alkoolit, Purdy paralajmëron se mund të ketë edhe probleme të tjera shëndetësore që mund të shkaktojnë efekte anësore të padëshiruara, madje edhe kërcënuese për jetën, kur kombinohen me alkool.
“Në disa situata, pasojat mund të jenë fatale dhe mund të ekzistojë edhe rreziku i mbidozimit”, paralajmëron Purdy. “Nëse keni probleme shëndetësore për të cilat merrni medikamente, ose edhe nëse keni një problem shëndetësor për të cilin nuk jeni në dijeni, mund të shfaqen efekte anësore shtesë dhe simptoma të reja që mund të jenë kërcënuese për jetën.”
Për më tepër, alkooli mund ta bëjë një ilaç më pak efektiv ose edhe joefektiv dhe, në disa raste, mund të ndërveprojë në mënyrë të rrezikshme me përbërës të caktuar të medikamenteve.
Si të qëndroni të sigurt?
Pavarësisht nëse medikamenti është me recetë, pa recetë apo i një lloji tjetër, Pontinen thotë se është e rëndësishme të flisni me mjekun ose farmacistin për efektet anësore përpara se të konsumoni alkool.
“Mund të shfaqen një sërë efektesh anësore dhe simptomash, përfshirë ndryshime të presionit të gjakut, të fikët, ndryshime në sjellje, madje edhe të përziera, të vjella, marramendje dhe dhimbje koke”, thotë Purdy.
“Kur bëhet fjalë për drejtimin e automjetit ose përdorimin e makinerive të rënda, ekzistojnë shqetësime të tjera, pasi mungesa e koordinimit dhe ndryshimet në humor, emocione dhe sjellje mund të përbëjnë gjithashtu problem. Efektet mund të jenë më të forta nga sa jeni mësuar dhe mund të ndiheni më të dëmtuar nga një pije e vetme sesa do ta prisnit.”
“Kombinimi i medikamenteve me alkoolin mund të jetë i rrezikshëm, madje edhe kërcënues për jetën. Prandaj, mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme dhe shmangni alkoolin gjatë marrjes së medikamenteve, përveçse nëse jeni të sigurt se është i sigurt për ju”, thotë ai. “Personat që përjetojnë efekte të forta qetësuese duhet të monitorohen për t’u siguruar që të mos rrezikojnë dëmtime ose mbytje.”
Po nëse keni konsumuar alkool ndërkohë që merrni ilaçe?
Nëse konsumoni alkool ndërkohë që jeni duke marrë medikamente, Pontinen thotë se është e rëndësishme të qëndroni pranë një personi të besuar, veçanërisht nëse ekziston rreziku që të humbni ndjenjat.
“Nëse pas kombinimit të medikamenteve me alkoolin filloni të përjetoni simptoma të rënda, si dhimbje koke, dhimbje gastrointestinale, të përziera, marramendje ose përgjumje, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe qëndroni me një person të afërt, i cili është i gatshëm t’ju ndihmojë derisa të mbërrijë ndihma mjekësore.”
Në fund të fundit, trupi mund të reagojë krejt ndryshe kur konsumohen njëkohësisht alkooli dhe medikamentet, krahasuar me rastin kur merrni vetëm medikamentet.
Shënim: Jo çdo ilaç ndërvepron me alkoolin në të njëjtën mënyrë dhe rreziku varet nga medikamenti, doza, sasia e alkoolit dhe gjendja shëndetësore. Edhe nëse alkooli dhe ilaçi nuk merren në të njëjtën kohë, ndërveprimi mund të jetë i mundur.