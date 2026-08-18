A mund ta dëmtojë tiroiden parfumi i spërkatur në qafë? Ja çfarë tregojnë provat
E përdorim pothuajse pa menduar, pikërisht në një nga zonat më të ndjeshme të trupit – por a ka vërtet arsye për shqetësim?
Spërkatja e parfumit në qafë është pjesë e zakonshme e rutinës së shumë njerëzve. Kohët e fundit, megjithatë, në rrjete sociale është përhapur pretendimi se kjo zonë duhet shmangur për shkak të afërsisë me gjëndrën tiroide.
Por a ekzistojnë prova se parfumi i aplikuar në qafë mund ta dëmtojë tiroiden?
Sipas të dhënave shkencore të deritanishme, nuk ka dëshmi se përbërësit e parfumit depërtojnë përmes lëkurës drejtpërdrejt në gjëndrën tiroide. Po ashtu, nuk është treguar se tiroidja ekspozohet ndaj një sasie më të madhe kimikatesh vetëm sepse parfumi është aplikuar pranë saj.
Çfarë ndodh kur parfumi bie mbi lëkurë?
Lëkura vepron si barrierë mbrojtëse. Pas aplikimit, një pjesë e përbërësve avullon, një pjesë mbetet në sipërfaqe, ndërsa disa substanca mund të depërtojnë në shtresat e lëkurës dhe, në varësi të vetive të tyre, të arrijnë në qarkullimin e gjakut.
Megjithatë, një substancë që arrin në gjak shpërndahet në organizëm. Fakti që parfumi vendoset pranë tiroides nuk do të thotë se ai shkon drejtpërdrejt në këtë gjëndër.
Po ftalatet dhe hormonet?
Një pjesë e shqetësimeve lidhet me ftalatet, grup kimikatesh me përdorime të ndryshme. Dietil-ftalati (DEP), për shembull, mund të përdoret në disa produkte aromatike si tretës ose fiksues.
Studimet kanë gjetur lidhje mes ekspozimit ndaj disa ftalateve dhe ndryshimeve në nivelet e disa hormoneve tiroide. Megjithatë, rezultatet nuk janë të njëtrajtshme dhe këto studime nuk kanë analizuar posaçërisht parfumin e spërkatur në qafë, as nuk kanë provuar se ai shkakton sëmundje të tiroides.
Fakti që një substancë mund të ndikojë në sistemin hormonal në kushte të caktuara nuk do të thotë automatikisht se përdorimi normal i një parfumi shkakton dëmtim klinik, transmeton Telegrafi.
Rreziku më i njohur është për lëkurën
Problemi më i dokumentuar nga parfumet e aplikuara drejtpërdrejt mbi lëkurë është dermatiti alergjik i kontaktit.
Ai mund të shfaqet me skuqje, kruarje, irritim ose ndryshime të ngjashme me ekzemën. Te disa persona parfumi mund të irritojë lëkurën edhe pa shkaktuar alergji të mirëfilltë.
Nëse reagimi përsëritet ose nuk kalon, mund të nevojitet kontroll dermatologjik dhe testim alergologjik.
Parfum dhe diell – këtu duhet më shumë kujdes
Disa përbërës aromatikë mund të shkaktojnë reaksione fototoksike kur lëkura e parfumosur ekspozohet ndaj rrezeve UV.
Një shembull i njohur është bergamoti, disa përbërës të të cilit mund ta bëjnë lëkurën më të ndjeshme ndaj UVA-së. Kjo mund të çojë në skuqje ose reaksion të ngjashëm me djegien nga dielli.
Kjo nuk vlen për çdo parfum, sepse rreziku varet nga përbërja dhe përqendrimi.
A ka lidhje me kancerin?
Sipas provave aktuale, nuk ka dëshmi se përdorimi normal i parfumit shkakton kancer, dhe as se spërkatja në qafë krijon ndonjë rrugë të veçantë drejt tiroides.
Prandaj pretendimi se parfumi në qafë është veçanërisht i rrezikshëm për gjëndrën tiroide nuk mbështetet nga të dhënat e deritanishme.
Kur duhet ta shmangni?
Parfumi në qafë mund të shmanget nëse lëkura irritohet, kruhet ose skuqet, nëse keni ekzemë ose dermatit, apo nëse do të ekspozoheni në diell dhe produkti përmban përbërës fotosensibilizues.
Edhe parfumet “natyrale” nuk janë domosdoshmërisht më të buta, sepse vajrat esenciale gjithashtu mund të shkaktojnë alergji.
Pra, për shumicën e njerëzve nuk ka arsye shkencore ta shmangin qafën nga frika për tiroiden. Rreziqet më reale lidhen me irritimin, alergjitë dhe, në disa raste, reagimin e lëkurës ndaj diellit. /Telegrafi/