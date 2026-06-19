Meksika mposht Korenë e Jugut dhe kalon në fazën eliminatore të Kupës së Botës
Meksika ka siguruar kualifikimin në fazën e eliminimit direkt në Kupën e Botës, duke u bërë skuadra e parë që avancon më tej, pas fitores 1-0 ndaj Koresë së Jugut në raundin e dytë të grupit.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në minutën e 50-të nga Luis Romo, i cili përfitoi nga një gabim i rëndë i portierit korean pas një topi të ardhur në zonë.
Fillimisht, Raul Jimenez goditi me kokë pas një krosimi, por portieri Kim Seung-gyu u përplas me një shok skuadre dhe e la topin të lirë, duke i hapur rrugën Romos që ta dërgonte në rrjetën e boshatisur.
Ndeshja nisi me ritëm të ulët në Guadalajara dhe pjesa e parë nuk i përmbushi pritshmëritë, duke sjellë edhe pakënaqësi nga tifozët vendas. Meksika pati rastin më të mirë në minutën e 20-të, kur goditja me kokë e Julian Quinones u ndal në mënyrë të shkëlqyer nga Kim.
Në krahun tjetër, Koreja e Jugut iu afrua golit me Son Heung-min, por tentativa e tij u ndal në vijën fatale nga Edson Alvarez, me aksionin që më pas u anulua për pozicion jashtë loje.
Në pjesën e dytë, Meksika mori kontrollin e rezultatit, por nuk arriti ta mbyllte ndeshjen. Në minutën e 75-të, portieri Kim u shpërblye për gabimin e tij me një pritje vendimtare ndaj Jimenez. Ndërsa në minutën e 87-të, Koreja e Jugut humbi rastin më të madh për barazim, kur Cho Gue-sung dështoi përballë portierit Raul Rangel, i cili shpëtoi Meksikën me një ndërhyrje fantastike.
Me këtë fitore, Meksika mban vendin e parë në grup me gjashtë pikë dhe siguron matematikisht kalimin në fazën e eliminimit direkt, ndërsa Koreja e Jugut mbetet në vendin e dytë me tre pikë. /Telegrafi/