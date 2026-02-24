Meksika dërgon mijëra ushtarë për të ndaluar dhunën pas vdekjes së bosit të drogës
Meksika ka vendosur mijëra ushtarë për të forcuar sigurinë, tha ministri i sigurisë i vendit, pas një vale dhune që shpërtheu pas vdekjes së një bosi të fuqishëm droge.
Sekretari i Mbrojtjes, Ricardo Trevilla, tha se 2,500 ushtarë shtesë ishin dërguar në Meksikën perëndimore të hënën, me qeverinë që thotë se rreth 9,500 trupa janë vendosur gjithsej që nga e diela.
Të paktën 20 shtete kanë parë trazira që kur Nemesio Oseguera Cervantes - i njohur më mirë si "El Mencho" - vdiq në paraburgim të dielën menjëherë pasi u kap nga forcat speciale meksikane në shtetin Jalisco, përcjell Telegrafi.
Karteli i Gjeneratës së Re të Jalisco (CJNG) është një nga organizatat kriminale më të frikshme të Meksikës dhe udhëheqësi i saj ishte njeriu më i kërkuar i vendit.
Të paktën 25 anëtarë të Gardës Kombëtare të Meksikës kanë vdekur në shtetin Jalisco që nga shpërthimi i dhunës, ka bërë të ditur ministri i sigurisë i vendit.
El Mencho u kap pasi forcat gjurmuan “një partner romantik” që ai po takonte, sipas Trevilla.
Bosi i drogës u plagos rëndë në një shkëmbim zjarri midis truprojave të tij dhe komandove ushtarake të vendosura për ta kapur atë, dhe ai vdiq ndërsa ushtria po e transportonte nga qyteti i Tapalpës në kryeqytet, Mexico City.
Të paktën gjashtë nga rojet e sigurisë së El Menchos u vranë gjithashtu në operacion, ndërsa tre anëtarë të ushtrisë meksikane u plagosën, tha ministria e mbrojtjes.
Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum ka lavdëruar operacionin e ushtrisë që çoi në vdekjen e El Menchos dhe tha se përparësia e saj është të garantojë paqen dhe sigurinë në të gjithë vendin.
Ndërsa lajmi për vdekjen e El Menços u përhap, anëtarët e kartelit të tij nisën sulme në shumë qytete ku CJGN është aktiv.
Sheinbaum tha se bllokimet rrugore ishin pastruar deri të hënën në mëngjes.
Megjithatë, dhjetëra banka dhe biznese lokale janë dëmtuar pasi u është vënë flaka nga anëtarët e kartelit. /Telegrafi/