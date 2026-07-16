ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Më shumë se 250 zjarrfikës vullnetarë nga të gjitha shoqatat vullnetare aktive të zjarrfikësve në vend morën pjesë në një formacion që u mbajt në pistën e zjarrfikësve në kazermat "Goce Delçev" në Komunën e Aerodromit, të organizuar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH).

Siç njoftoi DMSH, formacioni përcaktoi numrin real të zjarrfikësve vullnetarë që janë të gatshëm të përfshihen në shuarjen e zjarreve verore në ambiente të hapura në mënyrë të organizuar si pjesë e Ekipeve të Reagimit të Shpejtë të DMSH.

"Zjarrfikësve vullnetarë iu drejtua Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Komandanti i Forcave të Mbrojtjes dhe Shpëtimit, Stojançe Angelov, i cili prezantoi planet dhe pritjet për sezonin e ardhshëm të zjarrfikësve. Njëkohësisht, u prezantua struktura dhe hierarkia e re e brendshme, me qëllim koordinimin, komandën dhe përfshirjen më efikase të zjarrfikësve vullnetarë në sistemin e zjarrfikjes", thuhet në njoftimin për shtyp të DMSH-së.

Ata shtojnë se pas përfundimit të instalimit, u mbajt takim pune në natyrë, në të cilin zjarrfikësit vullnetarë shkëmbyen përvoja, mendime dhe sugjerime për përmirësimin e funksionimit të sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit gjatë sezonit të verës.

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