Më shumë se 250 zjarrfikës vullnetarë do të ndihmojnë në përballjen me zjarret gjatë verës
Më shumë se 250 zjarrfikës vullnetarë nga të gjitha shoqatat vullnetare aktive të zjarrfikësve në vend morën pjesë në një formacion që u mbajt në pistën e zjarrfikësve në kazermat "Goce Delçev" në Komunën e Aerodromit, të organizuar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH).
Siç njoftoi DMSH, formacioni përcaktoi numrin real të zjarrfikësve vullnetarë që janë të gatshëm të përfshihen në shuarjen e zjarreve verore në ambiente të hapura në mënyrë të organizuar si pjesë e Ekipeve të Reagimit të Shpejtë të DMSH.
"Zjarrfikësve vullnetarë iu drejtua Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Komandanti i Forcave të Mbrojtjes dhe Shpëtimit, Stojançe Angelov, i cili prezantoi planet dhe pritjet për sezonin e ardhshëm të zjarrfikësve. Njëkohësisht, u prezantua struktura dhe hierarkia e re e brendshme, me qëllim koordinimin, komandën dhe përfshirjen më efikase të zjarrfikësve vullnetarë në sistemin e zjarrfikjes", thuhet në njoftimin për shtyp të DMSH-së.
Ata shtojnë se pas përfundimit të instalimit, u mbajt takim pune në natyrë, në të cilin zjarrfikësit vullnetarë shkëmbyen përvoja, mendime dhe sugjerime për përmirësimin e funksionimit të sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit gjatë sezonit të verës.