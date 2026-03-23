Më shumë se 1,400 ditë pa asnjë paraqitje: Tuchel e ktheu në Kombëtare një yll të madh të futbollit anglez
Trajneri i ekipit kombëtar anglez të futbollit, Thomas Tuchel, reagoi ndaj mungesës së të dëmtuarit Jarell Quansah dhe më pas ftoi në ekip Ben White nga Arsenali, i cili po kthehet në ekipin kombëtar pas disa vitesh.
Lojtari i Arsenalit, i cili luajti për paraardhësin e Tuchel, Gareth Southgate, nuk donte të luante më për ekipin kombëtar. Arsyeja qëndron në faktin se, sipas mediave angleze, ai pati një grindje me ndihmëstrajnerin Steve Holland gjatë Kupës së Botës 2022.
Pas atij incidenti, White u largua nga kampi në mes të turneut dhe arsyeja zyrtare u dha si "probleme personale". Që atëherë, ai nuk e ka veshur kurrë fanellën e atdheut të tij.
Nën drejtimin e një eksperti gjerman, tani vjen një fillim i ri. Që pas marrjes së pozicionit të përzgjedhësit, ish-trajneri i Bayernit dhe Borussia Dortmund njoftoi se do të kishte një bisedë me White. Më vonë, vetë lojtari konfirmoi se ata folën në maj të vitit 2025.
"Patjetër që jam i disponueshëm. Kam folur me të disa herë. Është një trajner vërtet i shkëlqyer, shumë i sinqertë. Kam qenë jashtë ekipit kombëtar për një kohë të gjatë. Gjëja më e rëndësishme tani është të luaj dhe shpresoj të kthehem në ekip", tha White në atë kohë.
Ai tani ia ka dalë mbanë në këtë qëllim. Mbrojtësi i besueshëm luan rregullisht dhe është veçanërisht standard në Ligën e Kampionëve.
BREAKING: Arsenal's Ben White is back in the England sqaud for the first time since leaving the camp during the 2022 World Cup.
Newcastle United's Harvey Barnes has also been called up.
The pair replace Arsenal's Eberechi Eze and Bayer Leverkusen's Jarell Quansah, who are both…
— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 23, 2026
White është jashtëzakonisht i gjithanshëm, zakonisht mbulon pozicionin e mbrojtësit të djathtë, por shkëlqen edhe në qendër të mbrojtjes. Dje, ai luajti gjithashtu të gjithë ndeshjen në humbjen e Arsenalit ndaj Manchester Cityt në finalen e Kupës së Ligës.
White tani po përgatitet të rikthehet në ekipin kombëtar, i cili ka dy ndeshje të rëndësishme përgatitore përpara Kupës së Botës, kundër Uruguait (27 mars, ora 20:45) dhe Japonisë (31 mars, ora 20:45). /Telegrafi/