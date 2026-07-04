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Melinda Ademi ka publikuar një set të ri fotografish, që shërbejnë si fotografitë zyrtare për albumin e saj debutues, “Bad Diva”.

Këngëtarja i shoqëroi imazhet me mbishkrimin: “Seti zyrtar fotografik për albumin tim debutues ‘Bad Diva’.”

Në fotografitë e publikuara, Melinda shfaqet me një dukje glamuroze dhe shumë elegante.

Melinda Ademi/Instagram

Ajo pozon me një kostum në ngjyrë bezhë, të dekoruar me gurë të shndritshëm në pjesën e sipërme, të kombinuar me taka transparente dhe vathë të mëdhenj me shkëlqim.

Grimi me nuanca të theksuara, flokët e gjatë me onde dhe pozat plot vetëbesim i japin artistes një pamje tërheqëse, në përputhje me imazhin e “Bad Diva”, që duket se do ta shoqërojë në projektin e saj më të ri muzikor. /Telegrafi/

Melinda Ademi/Instagram

Melinda Ademi/Instagram

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