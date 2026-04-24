“Më e shëmtuara e të gjitha kohërave”, tifozët e Real Madridit tërbohen me fanellën e sezonit të ardhshëm
Në kulmin e një sezoni në të cilin Real Madridi mbeti pa asnjë trofe dhe titulli i La Ligës praktikisht u humb, duke pasur parasysh diferencën prej nëntë pikësh ndaj Barcelonës, disa tifozë u përballën me një zhgënjim të ri.
Konkretisht, fotot e fanellës së supozuar si vendas për sezonin 2026/27 janë përhapur në mediat sociale dhe dizajni ka shkaktuar një ortek komentesh negative.
Edhe pse baza e fanellës mbeti tradicionalisht e bardhë, kompania Adidas vendosi të eksperimentonte, gjë që i zemëroi tifozët.
Sipas fotove të publikuara, tre vijat e dallueshme në shpatulla pritet të jenë të kuqe, ndërsa skajet e jakës dhe mëngëve janë zbukuruar me tone të errëta të zeza dhe jeshile. Janë këto detaje që janë bërë objekt debati dhe kritikash të ashpra.
— Madrid Zone (@theMadridZone) March 17, 2026
Reagimet e tifozëve në rrjetet sociale ishin pothuajse unanimisht negative. Shumë e quajtën dizajnin një nga më të këqijtë në historinë e klubit.
"Kjo është ndoshta fanella më e shëmtuar e Real Madridit e të gjitha kohërave", tha një komentues, ndërsa një tjetër ishte po aq të ashpër: "Më e shëmtuara tash e sa kohë! Ajo vija e kuqe nuk përshtatet fare!".
Disa tifozë panë ngjashmëri në dizajn me fanellat e ekipeve të tjera. "A është kjo fanella e re e Benficës?" pyeti një përdorues, ndërsa një tjetër përfundoi: "Kjo mund të jetë lehtësisht dizajni për ekipin kombëtar meksikan". /Telegrafi/