"Me duar të përgjakura", Shukova kërkon dorëheqjen e Toshkovskit pas tragjedive të fundit me dhunën në familje
Kryetarja e Forumit të Grave të LSDM-së, Kaja Shukova, në konferencën e sotme për shtyp kërkoi përgjegjësi nga Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski pas një sërë tragjedish që lidhen me dhunën në familje dhe dështimet institucionale.
"Sa jetë të tjera duhet të humbasin që të jepet llogaridhënie? Sa tragjedi të tjera duhet të ndodhin që Pançe Toshkovski të japë dorëheqjen?", tha Shukova.
Ajo vuri në dukje se publiku është në pikëllim, tronditje dhe zemërim pas tragjedisë së fundit në lagjen Karposh të Shkupit, ku një nënë dhe vajza e saj e mitur humbën jetën.
"Ministria e Brendshme e Pançe Toshkovskit nuk i mbrojti ata. Pati 12 raportime në dy vjet për dhunë në familje, fizike dhe psikologjike ndaj Ivanës së vogël", tha Shukova, duke pyetur se sa gra raportojnë dhunë në familje, dhe institucionet nuk reagojnë në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur.
Ajo iu referua edhe rasteve të tjera që tronditën publikun. Ajo theksoi se në Veles, një përdhunues serial mori dy jetë - atë të Rosicës së vogël dhe babait të saj, ndërsa një hetim paraprak gjashtëmujor është duke u zhvilluar për të përcaktuar nëse 11 oficerë policie vepruan në mënyrë të përshtatshme.
Ajo gjithashtu kujtoi tragjedinë në Koçan, në të cilën vdiqën 64 persona, duke vlerësuar se ministri po përpiqet të shmangë përgjegjësinë.
“Ai bën gjithçka për të larguar përgjegjësinë nga vetja. Ai organizon tubime me histori boshe që do t'i mbrojë 24 orë në ditë. Ai u bën thirrje institucioneve dhe drejton një institucion. Gjithçka është propagandë, nuk ka përgjegjësi askund”, tha Shukova.
"Nuk do të heshtim. Duart tuaja janë të përgjakura. Jepni dorëheqjen!", shtoi kryetarja e Forumit të Grave të LSDM-së.