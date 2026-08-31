Me 45 vite mbi supe, Edmond Azemi rikthehet në parket pas pesë vitesh dhe synon trofe me Prishtinën
Vendimi për t’u rikthyer në basketbollin aktiv, pesë vjet pas pensionimit, nuk ka qenë i lehtë për Edmond Azemin.
Megjithatë, legjenda e Prishtinës ka vendosur të veshë sërish fanellën bardhekaltër dhe të jetë pjesë e skuadrës në edicionin 2026/27.
Azemi, tashmë 45-vjeçar, ka nisur prej disa ditësh përgatitjet me Prishtinën, ndërsa rikthimi i tij u bë zyrtar nga klubi të hënën. Ai synon të ndihmojë skuadrën në garën për trofe dhe ta rikthejë Prishtinën në majat e basketbollit kosovar.
Një rikthim për Prishtinën
Azemi ishte larguar nga basketbolli aktiv në qershor të vitit 2021, në një moment tejet emocional të karrierës së tij. Pas pensionimit, ai vazhdoi të ishte i lidhur me klubin dhe basketbollin, duke mbajtur edhe pozita drejtuese, ndërsa luajti edhe me ekipet e veteranëve.
Tani, pesë vjet më vonë, ai është rikthyer në nivelin profesional dhe beson se ende mund të japë kontribut në parket.
Azemi është pjesë e Prishtinës që nga viti 1999, ndërsa gjatë karrierës ka luajtur edhe për KB Valbonën, MZT-në dhe Lirinë e Shkupit, si dhe KR në Islandë.
Ai ka përfaqësuar Kroacinë, Shqipërinë dhe Kosovën në nivele të ndryshme të përfaqësueseve.
Me Prishtinën, megjithatë, ka arritur sukseset më të mëdha. Ai konsiderohet basketbollisti më i trofeshëm në Kosovë, me gjithsej 36 trofe: 12 tituj të kampionit të Kosovës, 14 Kupa të Kosovës, shtatë Superkupa dhe dy tituj të Ligës Ballkanike. Në karrierën e tij ndërkombëtare në klube, ai ka fituar edhe Superligën e Islandës. /Telegrafi/