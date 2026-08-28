Mbyllet për qarkullim një segment i rrugës në Gjilan për dy ditë
Një segment i rrugës në Gjilan do të mbyllet për qarkullim gjatë fundjavës për shkak të punimeve.
Kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka njoftuar se nga 29 deri më 30 gusht 2026 do të jetë i mbyllur segmenti nga rrethrrotullimi te Hoteli “Kristal” deri te rruga “Ibrahim Rugova”.
Sipas Hysenit, rrethrrotullimi te Hoteli “Kristal” do të mbetet funksional, ndërsa qarkullimi do të mund të bëhet përmes rrugëve alternative të përcaktuara.
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Për shkak të punimeve, nga data 29.08.2026 deri më 30.08.2026 segmenti i rrugës nga rrethrrotullimi te Hoteli “Kristal” deri te Rr. “Ibrahim Rugova” do të jetë i mbyllur për qarkullim”, ka shkruar Hyseni.
Ai ka bërë të ditur se rrugët alternative janë të shënuara me të gjelbër në hartën e publikuar me njoftimin.
“Rrethrrotullimi te Hoteli “Kristal” mbetet funksional, ndërsa qarkullimi mund të vazhdojë përmes rrugëve alternative të shënuara me të gjelbër në hartë”, ka njoftuar kryetari i Gjilanit.
Hyseni u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë punimeve të respektojnë sinjalizimin dhe udhëzimet për qarkullim.
“Gjatë kohës së punimeve, respektoni sinjalizimin rrugor dhe udhëzimet për qarkullim, në mënyrë që qarkullimi në qytet të zhvillohet sa më lehtë dhe sigurt”, ka thënë ai. /Telegrafi/