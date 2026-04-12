Sky News mëson se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në bllokadën e Ngushticës së Hormuzit.

Kjo vjen pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Marina Amerikane do të bllokonte rrugën kritike të transportit detar.

Një zëdhënës i qeverisë tha: "Ne vazhdojmë të mbështesim lirinë e lundrimit dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit, e cila është urgjentisht e nevojshme për të mbështetur ekonominë globale dhe koston e jetesës në vend”.

Trump thotë se Kina do të përballet me një tarifë prej 50 për qind nëse transferon armë në Iran

"Ngushtica e Hormuzit nuk duhet t'i nënshtrohet pagesës së taksave", shtoi ai, transmeton Telegrafi

Ata shtuan: "Ne po punojmë urgjentisht me Francën dhe partnerë të tjerë për të krijuar një koalicion të gjerë për të mbrojtur lirinë e lundrimit".

Trump më parë tha se Mbretëria e Bashkuar po dërgonte minapastruese për të ndihmuar në pastrimin e ngushticës.

Mbretëria e Bashkuar ka sisteme ‘gjuetie’ minash tashmë në rajon. /Telegrafi/

