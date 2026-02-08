Mbretëria e Bashkuar kërcënon të sekuestrojë një tanker të flotës në hije të lidhur me Rusinë
Mbretëria e Bashkuar po kërcënon të sekuestrojë një anije cisternë në hije të lidhur me Rusinë, në një lëvizje përshkallëzuese që mund të çojë në hapjen e një fronti të ri kundër Moskës në një kohë kur të ardhurat e vendit nga nafta po bien, shkruan The Guardian.
Burime britanike të mbrojtjes konfirmuan se opsionet ushtarake për të kapur një anije mashtruese ishin identifikuar në diskutimet që përfshinin aleatët e NATO-s, megjithëse ka kaluar një muaj që nga sekuestrimi i një anijeje cisternë ruse në Atlantik nga SHBA-të, transmeton Telegrafi.
Në janar, 23 anije të flotës në hije që përdorin flamuj të rremë ose mashtrues u vunë re në Kanalin e Largët ose në Detin Baltik, sipas Lloyd's List Intelligence. Shumë prej tyre janë të lidhura me eksportin e naftës ruse, kryesisht përmes ujit në Kinë, Indi dhe Turqi.
Një deklaratë e përbashkët e nënshkruar nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe vende të tjera të NATO-s që kufizohen me detet Baltik dhe të Veriut, në fund të muajit të kaluar tha se të gjitha anijet që lundrojnë nëpër secilin rajon duhet të "përputhen në mënyrë strikte me ligjin ndërkombëtar në fuqi". Por, pavarësisht vendosjes së kushteve për një sekuestrim, asgjë nuk ka ndodhur.
“Marina Mbretërore mund të sfidojë çdo numër anijesh sipas ligjit detar sepse ato në fakt janë pa shtetësi. Por nuk e kanë bërë, sepse ka rreziqe përshkallëzuese”, tha Richard Meade, kryeredaktori i Lloyd’s List, një titull i specializuar në transportin detar.
Muajin e kaluar, Marina Mbretërore mbajti një takim informues për deputetët dhe kolegët britanikë, duke mbuluar kërcënimin nga Rusia dhe situatën në Arktik dhe në veriun e largët. Një nga të pranishmit tha se Marina po “përpiqej me padurim” të merrte urdhrin për të kapur një anije.
Një muaj më parë, SHBA-të e ndoqën tankerin Marinera nga Karaibet në Atlantikun e Veriut, duke e kapur atë midis Skocisë dhe Islandës me ndihmën britanike. Megjithëse u sinjalizua gabimisht kur iu afrua për herë të parë, ai ishte riregjistruar si rus ndërsa po ndiqej në një përpjekje të dështuar për t'i shpëtuar kapjes.
Ankesat ruse pas kësaj u heshtën, por një operacion i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar ose Evropa do të ishte potencialisht më i tensionuar “sepse Moska ndoshta do të reagonte më fuqishëm”, tha Meade.
Rreziqet mund të zvogëloheshin nëse një konfiskim do të ndodhte larg ujërave baltike ose arktike, shtoi ai.
Më 22 janar, para nënshkrimit të deklaratës së përbashkët, Franca ndaloi Grinch, një cisternë nafte në brigjet e Spanjës. Ajo ishte nisur nga Murmansk në Rusi, nën flamurin e Komoreve, një vend në Afrikën Lindore - por një javë më vonë presidenti francez, Emmanuel Macron, i tha homologut të tij ukrainas se do të duhej të lirohej për shkak të ligjit francez.
Në fund të janarit, John Healey, Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, tha se Britania do të organizonte një takim të vendeve baltike dhe nordike për të diskutuar "opsionet ushtarake që mund të përdorim".
Çdo naftë e sekuestruar, sugjeroi ai, mund të shitet "dhe të futet në Ukrainë për të luftuar pushtimin e Putinit".
Rusia prodhon rreth 10 milionë fuçi naftë në ditë, sipas Craig Kennedy, një bashkëpunëtor në Qendrën Davis për Studime Ruse dhe Euroaziatike të Universitetit të Harvardit.
Megjithëse disa nga 7 milionë eksportet e saj ditore eksportohen me tubacion, afërsisht 5-6 milionë në ditë udhëtojnë me det, nga të cilat 60% shkojnë në Kinë dhe Indi.
Pasi Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës, perëndimi filloi gradualisht të zbatojë sanksione ekonomike për të synuar aftësinë e Kremlinit për të zhvilluar luftë.
U vendos një limit çmimesh për eksportet e naftës bruto ruse të transportuara me anije, gjë që e shtyu Moskën të reagonte duke shpenzuar rreth 15 miliardë dollarë për blerjen e 400 cisternave të vjetra, shpesh më shumë se 20 vjeç, për të krijuar "flotën e saj në hije".
"Është një koleksion anijesh të vjetra, të mirëmbajtura keq, të cilat janë në pronësi të errët, shpesh të siguruara dobët dhe që valëvisin flamuj nga juridiksione ose me kontrolle të dobëta ose përpjekje zbatimi, duke marrë gjithnjë e më shumë flamuj të rremë", tha Gonzalo Saiz Erausquin, nga Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Bashkuara, një organizatë kërkimore në Mbretërinë e Bashkuar.
Ideja u mor nga Irani dhe Venezuela, të cilat tashmë i nënshtrohen sanksioneve, por flota ruse në hije, thotë Kennedy, është në thelb e ndarë.
Shmangia e rregulloreve që e bën idenë e flotës në hije tërheqëse për Moskën e ka bërë atë gjithashtu të prekshme. Flamuri i një anijeje është, në fakt, juridiksioni i saj - por nëse një anije përdor flamuj të rremë ose edhe të shumëfishtë, ajo është në të vërtetë pa shtetësi dhe për këtë arsye në teori mund të sekuestrohet, megjithëse në vendet evropiane interpretimi i saktë ligjor ndryshon.
Nuk është e sigurt se sa shumë do të dëmtonte ekonominë e Moskës një sekuestrim i një ose dy anijeve të flotës në hije. Që nga fundi i nëntorit, shtatë tankerë të flotës në hije janë goditur nga dronë, me Ukrainën që merr përgjegjësinë për katër prej tyre, përfshirë Qendil, të sulmuara në Mesdhe.
Të dhënat mbi vëllimet e eksportit të naftës të mbledhura nga Kennedy nuk sugjerojnë se ka pasur një rënie të ndjeshme në përgjigje, me shifrën e eksportit rus që mbahet në më shumë se 5 milionë fuçi naftë në ditë, megjithëse vëllimet kanë rënë nga një kulm vjeshte prej 6 milionë fuçish në ditë. /Telegrafi/