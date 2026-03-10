MBPEU: Janë paguar 30,3 milionë denarë mbështetje shtesë për 243 bujq
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave informoi se sot është realizuar pagesa e mbështetjes shtesë prej 20% për bartës të ekonomive familjare bujqësore, në shumën totale prej 30.302.543 denarë.
Kjo pagesë u bë për 243 përfitues, në përputhje me Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2024.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave vazhdon me mbështetje të vazhdueshme për bujqit dhe për zhvillimin e prodhimit bujqësor.
Top Lajme
Jobs
Real Estate