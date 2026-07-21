Mbi 1,600 zyrtarë policorë ende pa jelekë anti-plumb
Ata janë gjithmonë në krye të detyrës, e në mbrotje të qytetarëve.
Mirëpo, shumë zyrtarë të Policisë së Kosovës vazhdojnë të mos kenë pajisjet mbrojtëse në rast të rrezikimit të jetës gjatë kryerjes së detyrës
Siç mëson Radio Dukagjini 1654 zyrtarë policorë të gjeneratës së fundit ende nuk janë pajisur me jelekët anti-plumb.
Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Avdi Hoti, ka theksuar se katër gjeneratat e fundit të Policisë së Kosovës për shkak të tenderit nuk janë të pajisur me jelekët anti-plumb
“Është shumë me rëndësi se edhe anti-plumbët sikurse të gjitha pajisjet tjera të uniformës edhe anti-plumbi është pjesë e pajisjeve zyrtare dhe duhet çdo zyrtar policor ta ketë atë gjatë detyrës zyrtare”, ka thënë ai.
Ndërsa, për ekspertin e sigurisë, Hysen Gecaj, mungesa e jelekëve anti-plumb shkakton problem në zbatimin e detyrave
“Për shkak të natyrës specifike të detyrave që ka Policia e Kosovës, secili individ në Policinë e Kosovës, mungesa e jelekëve anti-plmb është një mungesë që në fakt shkakon problem në zbatimin e detyrave, për shkak se jeta e policëve vihet në rrezik. Tani kjo përgjigjja që për shkak të tenderëve paskan mbetur katër gjenerata pa jelekët anti-plumb, duket pak deklaratë qesharake”, ka thënë Gecaj.