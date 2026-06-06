Mbi 14,500 maturantë sot do të testohen në provimin e parë të maturës
Më shumë se 14,500 maturantë janë regjistruar për provimin e maturës dhe sot do të kenë provimin e tyre të parë të jashtëm, i cili është opsional për kandidatët. Ata do të japin provimin e detyrueshëm të jashtëm në gjuhën amtare dhe letërsinë përkatësisht më 11 dhe 12 qershor.
Në përputhje me ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Mesëm, këtë vit për herë të parë po zhvillohen tre lloje provimesh mature sipas llojit të arsimit - matura shtetërore, matura shtetërore profesionale dhe matura shtetërore artistike.
Ata që do të japin provimin shtetëror të maturës sot do të testohen në një gjuhë të huaj (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, rusisht ose italisht) ose matematikë, për ata që janë regjistruar për provimin e maturës profesionale zgjedhja është anglisht ose matematikë, dhe kandidatët për provimin e maturës artistike do të japin anglisht ose histori.
Sipas të dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), e cila organizon dhe zhvillon provimin e diplomimit, nga një total prej 14,587 studentësh të regjistruar për të dhënë provimin e diplomimit, 12,184 u regjistruan për provimin shtetëror të diplomimit, 2,276 për provimin shtetëror të diplomimit profesional dhe 127 për provimin shtetëror të diplomimit artistik.
Një total prej 13,208 kandidatësh u regjistruan për testin e gjuhës angleze dhe 1,173 për matematikën. Rreth 2,500 testues dhe rreth 200 vëzhgues do të angazhohen për të dhënë provimet. Përdorimi i telefonave celularë dhe pajisjeve të tjera elektronike është i ndaluar në sallat ku do të zhvillohen provimet. Ashtu si vitin e kaluar, për shkollat që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme, provimet e jashtme do të zhvillohen në amfiteatrot e fakulteteve.