Mbi 1 miliard kilometra larg nesh, një sondë njerëzore vazhdon misionin e saj të heshtur në Saturn
Më shumë se një miliard kilometra larg Tokës, sonda hapësinore Huygens vazhdon të qëndrojë e heshtur në sipërfaqen e Titanit, hënës më të madhe të Saturnit.
Më 14 janar 2005, sonda e Agjencisë Evropiane të Hapësirës, pjesë e misionit Cassini–Huygens, përshkoi atmosferën e dendur të Titanit dhe u ul pas një zbritjeje rreth dy orë e gjysmë.
Ajo fotografoi një botë të mbuluar me mjegull, akull uji dhe gjurmë të kanaleve të krijuara nga metani dhe etani.
Pas uljes, Huygens transmetoi të dhëna për rreth 72 minuta, duke ofruar pamjet e para nga sipërfaqja e një hëne të largët.
Sot, më shumë se dy dekada më vonë, ajo mbetet aty – dëshmi e një uljeje të suksesshme njerëzore në botët e largëta të Sistemit Diellor.
Huygens nuk funksionon më dhe nuk transmeton të dhëna. /Telegrafi/