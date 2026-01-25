Mbeturinat pushtojnë Liqenin e Badocit
Liqeni artificial i Badocit, burim uji për një pjesë të Prishtinës dhe Graçanicës, është mbushur me mbeturina, duke përfshirë shishe plastike dhe gjësende të tjera që pluskojnë mbi sipërfaqen e tij.
Për shkak të turbullirës së ujit, autoritetet shëndetësore kanë këshilluar që nga 13 janari që qytetarët të mos e konsumojnë ujin e këtij liqeni, shkruan REL.
Mbeturinat janë të dukshme jo vetëm në brigjet e liqenit, por edhe në ujë, pranë pendës së tij, e cila ka një lartësi prej 45 metrash.
Badoci është një nga pesë liqenet artificiale në Kosovë dhe shërben si burim uji për komunitetet përreth, duke e bërë situatën shqetësuese për qytetarët dhe autoritetet lokale.
Top Lajme
Jobs
Deals