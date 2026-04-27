Mbappe dhe Kane afër arritjes së 40 golave në sezon
Kylian Mbappe dhe Harry Kane po zhvillojnë një sezon të jashtëzakonshëm 2025/26, megjithatë të dy ende mbeten pas standardit historik të vendosur nga Lionel Messi.
Deri në fund të prillit 2026, Mbappe e ka kaluar tashmë pragun e 40 golave, duke arritur në 41 realizime në të gjitha kompeticionet me Real Madridin dhe përfaqësuesen e Francës.
Në anën tjetër, Kane është shumë pranë këtij objektivi, me 33 gola të shënuar për Bayern Munich dhe disa ndeshje ende për t’u zhvilluar deri në përfundim të sezonit.
Megjithëse këto shifra janë në nivel elitar, ato njëkohësisht nxjerrin në pah madhështinë e trashëgimisë së Messit.
Rekordi i tij prej 10 sezonesh me mbi 40 gola mbetet një standard i pakrahasueshëm në futbollin modern.
Për Mbappen, i cili numëron pesë sezone të tilla, dhe Kane, me katër, sfida nuk qëndron vetëm në arritjen e këtij kufiri këtë sezon, por në ruajtjen e këtij ritmi të jashtëzakonshëm për disa vite me radhë, në mënyrë që të afrohen realisht me kulmin historik të argjentinasit. /Telegrafi/