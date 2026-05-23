Mbahen sot zgjedhjet për kreun e PD, demokratët drejt kutive të votimit
Këtë të shtunë demokratët do t’u drejtohen kutive të votimit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike që do të drejtojë atë për katër vitet e ardhshme.
Në garë është i vetëm Sali Berisha. Procesi i votimit do të nisë në orën 08:00 dhe do të mbyllet në 18:00 në të gjitha degët e demokratëve në rrethe. Rezultati pritet të publikohet mbrëmjen e kësaj të shtunë, raporton euronews.al.
Berisha ka deklaruar se zgjedhjet janë demokratike dhe e ka cilësuar procesin si një “referendum” për drejtimin e partisë dhe ripërtëritjen e saj.