Mauricio Pochettino zbulon prapaskenat: Isha i përfshirë vetëm në dy transferime nga tërë ato që bëri Chelsea
Mauricio Pochettino ka pranuar se gjatë verës së vetme kur ishte në krye të Chelseat, ai kishte dhënë “dritën jeshile” vetëm për dy nga rreth një duzinë transferimesh që klubi realizoi.
Skuadra londineze vitet e fundit ka blerë shumë futbollistë, por një pjesë e madhe prej tyre u shiten brenda një periudhe të shkurtër shkaku që nuk treguan nivelin e pritshëm.
“Për të qenë i drejtë, e mbështeta të gjithë biznesin kur arritëm. Por kur firmosa, gjithçka ishte tashmë e kryer, të gjitha transferimet. Unë isha i përfshirë vetëm kur nënshkruam me Axel Disasi, sepse Wesley Fofana u lëndua në parasezon, dhe me Cole Palmer”.
Trajneri argjentinas theksoi se çështja nuk lidhet vetëm me emra të përveçëm, por me mënyrën se si duhet të funksionojë një klub.
“Është më shumë një ide filozofike. Trajneri apo stafi duhet të jenë të përfshirë në këto lloj vendimesh. Sepse, nëse jo, nuk është e lehtë. Manchester City funksionon sepse Pep (Guardiola) është i përfshirë në të gjitha vendimet”.
Sipas Pochettinos, për të nxjerrë maksimumin nga futbollistët, ata duhet të ndihen të lidhur me trajnerin.
“Që lojtarët të performojnë, duhet të jenë të lidhur me trajnerin. Nëse jo, është e vështirë. Lojtari duhet të luajë për klubin, pasi të ketë luajtur për trajnerët”.
Ndërkohë, në atë verë Chelsea transferoi edhe Moises Caicedon, por në tërësi bilanci i përforcimeve ka qenë i paqëndrueshëm. Robert Sanchez dhe Romeo Lavia janë ende pjesë e klubit, ndërsa Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Djordje Petrovic, Angelo, Diego Moreira dhe Deivid Washington janë larguar./Telegrafi/