Mashtrohet 47 vjeçarja nga Tetova, pagoi paradhënie për mobilje që nuk i erdhën kurrë në shtëpi
Një grua 47-vjeçare nga rajoni i Tetovës ka raportuar në polici se është mashtruar me 550 euro nga një person i cili është paraqitur si përfaqësues i një kompanie mobiljesh.
Sipas raportit, më 16 mars në orën 13:00 në Departamentin e Policisë së Tetovës, ajo ka deklaruar se gjatë shkurtit kishte kontaktuar S.S. nga fshati Haraçinë i Shkupit nëpërmjet një rrjeti social, me të cilin ishte marrë vesh të porosiste mobilje.
Pasi janë takuar, ajo ia ka dhënë paratë si paradhënie, por shërbimi nuk është kryer dhe personi më vonë është bërë i paarritshëm në telefon.
Policia po merr masa për sqarimin e rastit.
