MASH: U certifikuan 19 këshilltarë për arsim joformal dhe 20 vlerësues nga Qendrat rajonale për arsim profesional dhe trajnim
Krahas funksionimit si institucione arsimore për arsimin e mesëm të detyrueshëm, nga sot do të mund të validojnë edhe njohuritë dhe aftësitë e popullsisë më të rritur, të fituara përmes mësimit joformal dhe përvojës praktike, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
MASH-i informoi se 19 këshilltarë për arsim joformal dhe mësim nga përvoja dhe 20 vlerësues nga Qendrat rajonale për arsim profesional dhe trajnim në Manastir, Tetovë, Kumanovë, Veles, Ohër, Strumicë dhe Shtip, e përfunduan me sukses trajnimin që gjatë periudhës së kaluar u realizua nga ana e Qendrës për Arsimin e të Rriturve.
Në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, ata sot morën certifikatat me të cilat do të mund të validojnë njohuritë dhe aftësitë e qytetarëve më të rritur.
Ministrja e Arsimit dhe Shkenëcës, Vesna Janevska theksoi se ky është edhe një dëshmi për funksionimin e suksesshëm të Qendrave rajonale për arsim profesional dhe trajnim.
“Në të ardhmen, të gjithë qytetarët që do të dëshirojnë të marrin një dokument formal për njohuritë dhe aftësitë e fituara ndër vite jashtë shkollës do të mund ta bëjnë këtë në njërën nga shtatë qendrat. Certifikata që do të marrin do t’u shërbejë për avancim të mëtejshëm profesional dhe në karrierë”, theksoi ministrja Janevska.
MASH thekson se kjo risi është përcaktuar në Ligjin për arsimin e të rriturve. Përveç validimit të arsimit joformal, Qendrat Rajonale për Arsim Profesional dhe Trajnim do të zhvillojnë edhe procese rikualifikimi dhe kualifikimi shtesë të punëtorëve.