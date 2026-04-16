Marrëveshje e përfunduar: Elvis Rexhbecaj ndryshon skuadër, por mbetet në Gjermani
Elvis Rexhbecaj do të bëhet me skuadër të re në fund të sezonit.
Mesfushori kosovar do të mbetet i lirë, pasi nuk ka gjetur marrëveshje për kontratë të re me Augsburgun.
Megjithatë ai do të mbetet pjesë e futbollit gjerman, ku do të rikthehet te Wolfsburgu, skuadër ku mori hapat e parë në karrierë dhe pastaj debutoi në Bundesliga.
🚨💥 Elvis Rexhbecaj to VfL Wolfsburg - DONE DEAL ✔️
The 28 y/o midfielder will join from FC Augsburg on a free transfer this summer. He has given his commitment to Wolfsburg regardless of the league they are in. He will sign a contract until 2030. The medical is currently being… pic.twitter.com/GqeDtFrKDW
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 16, 2026
Ka qenë gazetari i Sky Sport Gjermani, Florian Pletenburg që ka konfirmuar se marrëveshja tanimë është e përfunduar.
28-vjeçari i ka dhënë fjalën Wolfsburgut se do të luaj për ta pavarësisht nëse ata mbesin në Bundesliga apo bien në Bundesliga 2.
Reprezentuesi dardan do të nënshkruajë kontratë katër vjeçare me Wolfsburgun, deri në vitin 2030. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate