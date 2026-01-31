Marrëdhëniet intime gjatë shtatzënisë: Çfarë lejohet, kur shkaktojnë dhimbje dhe a mund ta dëmtojnë foshnjën ose të nxisin lindjen
Shtatzënia ndryshon gjithçka - trupin, gjendjen emocionale dhe dëshirën për intimitet. Ndërsa disa çifte zbulojnë se pasioni është më i fortë se kurrë, të tjerët pyesin veten çfarë lejohet dhe çfarë jo. Nga ndryshimet në dëshirë te dilemat rreth pozicioneve dhe mitet për “nxitjen e lindjes”, jeta intime gjatë shtatzënisë fsheh sfida dhe surpriza.
Në shumicën e rasteve, marrëdhëniet intime gjatë shtatzënisë konsiderohen të sigurta, përveç nëse mjeku këshillon ndryshe. Megjithatë, shtatzënia shpesh ndryshon mënyrën se si gruaja e përjeton trupin, afërsinë dhe dëshirën për intimitet, gjë që pothuajse gjithmonë hap pyetje rreth asaj se çfarë është e lejuar dhe çfarë jo.
Pavarësisht nëse shtatzënia sapo është konfirmuar apo po afrohet data e lindjes, këto pyetje janë të shpeshta dhe krejtësisht të pritshme.
Në vijim, sqarojmë tabutë më të zakonshme rreth marrëdhënieve intime në shtatzëni, çfarë është e sigurt, si ndryshon libidoja te gratë shtatzëna gjatë tremujorëve dhe kur nevojitet kujdes shtesë.
A janë të sigurta marrëdhëniet intime gjatë shtatzënisë
Në shumicën e rasteve, marrëdhëniet intime gjatë shtatzënisë konsiderohen të sigurta dhe mund të praktikohen deri në lindje, përveç nëse mjeku rekomandon ndryshe.
Megjithatë, ekziston një paralajmërim i rëndësishëm. Nëse në shtatzëninë e hershme shfaqen dhimbje ose gjakderdhje, duhet të shtyhet përkohësisht marrëdhënia intime vagjinale derisa të kryhet kontrolli i parë gjinekologjik, i cili zakonisht planifikohet rreth javës së dhjetë të shtatzënisë.
– Në këto situata zakonisht rekomandoj përmbajtje derisa të kontrollojmë gjendjen e qafës së mitrës ose të kryejmë ekzaminim me ultratinguj. Pasi të përjashtohen problemet e mundshme, aktiviteti seksual mund të vazhdojë në mënyrë të sigurt, shpjegon doktoresha Oluwatosin Goje, specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës në Institutin për Obstetrikë, Gjinekologji dhe Shëndetin e Grave në Cleveland Clinic, Ohio, transmeton Telegrafi.
Përfitimet e marrëdhënieve intime gjatë shtatzënisë
Një jetë seksuale e shëndetshme ka ndikim pozitiv në mirëqenien e përgjithshme dhe gjatë shtatzënisë mund të sjellë përfitime shtesë, si fizike, ashtu edhe emocionale:
• Kënaqësi më intensive: Te disa gra, përjetimi seksual gjatë shtatzënisë bëhet më i theksuar se më parë. Rritja e qarkullimit të gjakut në vulvë dhe në zonën e legenit mund të rrisë ndjeshmërinë dhe intensitetin e ndjesive.
• Hormonet e humorit të mirë: Orgazma nxit çlirimin e oksitocinës, hormon që forcon ndjenjën e kënaqësisë, afërsisë dhe lidhjes emocionale, si dhe ndihmon në relaksim dhe ulje të stresit.
• Gjumi më i mirë: Edhe pse shtatzënia shpesh e prish ritmin e gjumit, relaksimi pas marrëdhënies intime mund të lehtësojë rënien në gjumë. Studimet tregojnë se orgazma kontribuon në një gjumë më cilësor.
• Ruajtja e afërsisë: Intimiteti seksual i ndihmon partnerët të mbajnë lidhjen emocionale dhe ndjenjën e afërsisë gjatë një periudhe ndryshimesh të mëdha trupore dhe jetësore.
Pyetjet më të shpeshta rreth marrëdhënieve intime gjatë shtatzënisë
1. A mund të shkaktojë marrëdhënia intime abort?
Nuk ka prova që marrëdhëniet intime në shtatzëninë e hershme rrisin rrezikun e abortit, shpjegon dr. Goje. Megjithatë, ajo thekson se marrëdhënia mund të shkaktojë gjakderdhje të lehtë ose njolla, gjë që shpesh i shqetëson gratë shtatzëna.
– Në shumicën e rasteve, kjo ndodh për shkak të rritjes së qarkullimit të gjakut në qafën e mitrës dhe në vagjinë, që është një ndryshim normal në shtatzëni dhe nuk tregon abort. Megjithatë, çdo gjakderdhje pas marrëdhënies duhet t’i raportohet mjekut për vlerësim shtesë, thekson dr. Goje.
2. A mund ta dëmtojë marrëdhënia intime foshnjën?
Marrëdhëniet intime nuk e rrezikojnë fetusin. Mitra është një organ i fortë muskulor, ndërsa lëngu amniotik përbën një shtresë shtesë mbrojtëse që e mbron foshnjën nga ndikimet e jashtme.
Shqetësim i shpeshtë është edhe ideja se marrëdhëniet seksuale mund të kenë ndikim psikologjik te fëmija, por sipas dr. Goje, nuk ka bazë shkencore për një frikë të tillë.
– Marrëdhënia intime gjatë shtatzënisë nuk ndikon as në ecurinë e shtatzënisë dhe as në zhvillimin e fëmijës, është e qartë.
3. A mund të jetë e dhimbshme marrëdhënia intime gjatë shtatzënisë?
Marrëdhënia intime gjatë shtatzënisë nuk duhet të jetë e dhimbshme. Nëse shfaqet dhimbje, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun për të zbuluar shkakun.
Gjatë shtatzënisë, disa probleme të zakonshme shëndetësore mund të kontribuojnë në parehati gjatë marrëdhënies:
• Kist i trupëzës së verdhë (masë e padëmshme e mbushur me lëng që formohet në vezore)
• Hemorroide
• Sindroma e kongjestionit pelvik
• Dhimbje në ligamentet e rrumbullakëta – ndjesi e pakëndshme në bark, ije ose ijë gjatë shtatzënisë
• Infeksione mykotike
Në shumë raste, marrëdhënia mund të mos jetë e dhimbshme, por të ndihet ndryshe për shkak të ndryshimeve trupore. Ka strategji të thjeshta që mund të ndihmojnë:
• Përdorimi i lubrifikantit për të lehtësuar thatësinë vagjinale.
• Mbështetja me jastëkë për të ulur presionin mbi bark.
• Provimi i pozicioneve të ndryshme seksuale që janë më të rehatshme gjatë shtatzënisë.
• Biseda me partnerin për nevojat dhe ndjenjat tuaja.
– Marrëdhënia intime duhet të mbetet e këndshme edhe gjatë shtatzënisë. Ndonjëherë mjafton pak eksperimentim për të gjetur atë që ju përshtatet më së miri, thekson dr. Goje.
4. A ulet libidoja gjatë shtatzënisë?
Nuk ka një përgjigje universale për këtë pyetje. Shtatzënia mund të ndikojë në dëshirën seksuale, por efektet ndryshojnë – disa gra vërejnë rënie të libidos, ndërsa të tjera përjetojnë dëshirë të shtuar dhe kënaqësi më intensive.
Studimet tregojnë se rreth 58 për qind e grave shtatzëna përjetojnë ulje të libidos. Arsyet janë të ndryshme:
• Energji e ulët: Simptoma si të përzierat dhe lodhja mund të ulin dëshirën për intimitet.
• Ndjeshmëri e shtuar: Ndryshimet hormonale mund t’i bëjnë zonat erogjene, si gjinjtë, thithkat dhe vulva, shumë të ndjeshme, ndonjëherë deri në parehati.
• Thatësi vaginale: Hormonet e shtatzënisë mund të ulin lubrifikimin, megjithëse lubrifikantët mund ta zbusin problemin.
• Ndryshime emocionale: Pakënaqësia me trupin ose ndjenja e mungesës së atraktivitetit mund të ulin dëshirën.
• Faktorë fizikë: Probleme si hemorroidet ose infeksionet mykotike mund të ulin interesin për marrëdhënie.
Nga ana tjetër, shtatzënia mund ta rrisë dëshirën seksuale:
• Libido e shtuar: Ndryshimet hormonale mund t’i bëjnë marrëdhëniet më tërheqëse dhe më të shpeshta.
• Zona erogjene më të ndjeshme: Ndjeshmëria e shtuar mund të rrisë kënaqësinë.
• Lubrifikim vaginal më i lartë: Te shumë gra kjo e përmirëson marrëdhënien intime.
• Orgazma më intensive: Rritja e qarkullimit të gjakut në zonën e klitorisit i bën orgazmat më të fuqishme.
5. A mund të nxisë marrëdhënia intime lindjen?
Marrëdhënia intime gjatë shtatzënisë nuk shkakton lindje të parakohshme, përveç nëse mjeku ka këshilluar ndryshe për arsye shëndetësore. Por çfarë ndodh në fund të shtatzënisë? Edhe pse ekziston një besim popullor se marrëdhënia intime mund ta “nisë” lindjen, kërkimet shkencore nuk e mbështesin këtë pretendim.
Teorikisht, sperma përmban prostaglandina, të njëjtat substanca që mitra i prodhon natyrshëm kur afrohet lindja. Megjithatë, studimet nuk kanë treguar se marrëdhënia intime e përshpejton vërtet fillimin e lindjes. Me fjalë të tjera, marrëdhënia në fund të shtatzënisë nuk është e dëmshme.
– Edhe ndërsa prisni ardhjen e foshnjës, marrëdhënia intime nuk bën dëm. Nëse keni dëshirë, nuk ka arsye të përmbaheni, këshillon dr. Goje.
6. A është e mundur të përjetohet orgazma gjatë shtatzënisë?
Orgazma gjatë shtatzënisë jo vetëm që është e mundur, por edhe e sigurt. Edhe pse disa studime sugjerojnë se mundësia e orgazmës mund të ulet me avancimin e shtatzënisë, kjo nuk vlen për të gjitha gratë.
– Nëse nuk arrini të përjetoni orgazmë gjatë shtatzënisë, kjo mund të lidhet më shumë me pozicionet që provoni. Këshilla ime më e mirë është të eksploroni pozicione të reja derisa të gjeni atë që ju përshtatet, sugjeron dr. Goje.
Pozicionet më të mira për marrëdhënie gjatë shtatzënisë
Dhimbja ose parehatia gjatë marrëdhënieve intime në shtatzëni shpesh varet nga pozicioni, veçanërisht nëse çiftet janë mësuar me stilin misionar.
– Shtrirja në shpinë mund të ushtrojë presion mbi shtyllën kurrizore, ndërsa në tremujorin e dytë dhe të tretë pesha e barkut mund të kompresojë enë të rëndësishme gjaku, vëren dr. Goje.
Prandaj, është më mirë të provohen pozicione që ulin presionin mbi bark dhe shpinë:
• Njëri pranë tjetrit (pozicioni “lugë dashurie”) – i butë dhe i rehatshëm për të dy partnerët.
• Penetrimi nga pas (pozicioni “doggy style”).
• Gruaja sipër – kontroll mbi thellësinë dhe ritmin.
• Në këmbë – i përshtatshëm kur dëshironi më shumë lëvizje dhe variacion.
– Dhe mos harroni format e tjera të intimitetit, si seksi oral, stimulimi manual, masazhi dhe përkëdheljet klasike, kujton dr. Goje.
Kur duhet shmangur marrëdhënia intime gjatë shtatzënisë
Marrëdhëniet intime në shtatzëni zakonisht janë të sigurta, por ka situata kur është më mirë të shtyhet intimiteti dhe të konsultoheni me gjinekologun. Simptomat shqetësuese përfshijnë:
• Gjakderdhje vagjinale – njollat e lehta pas marrëdhënies shpesh janë normale, por gjakderdhja e bollshme kërkon kontroll urgjent.
• Rrjedhje e lëngut amniotik – marrëdhënia intime në këtë rast mund të rrisë rrezikun e infeksionit.
Ekzistojnë edhe gjendje mjekësore që kërkojnë shtyrjen e marrëdhënieve intime:
• Ndryshime në qafën e mitrës – zgjerimi i parakohshëm ose dobësimi i qafës së mitrës mund t’i bëjë marrëdhëniet të rrezikshme.
• Histori e lindjes së parakohshme – te gratë që kanë lindur më herët se java e 37-të, mjeku mund të rekomandojë përmbajtje gjatë shtatzënisë.
• Placenta previa – kur placenta mbulon qafën e mitrës, marrëdhënia vagjinale mund të shkaktojë gjakderdhje.
• Infeksione seksualisht të transmetueshme – disa infeksione mund ta rrezikojnë fetusin ose të transmetohen gjatë lindjes, ndaj rekomandohet përmbajtje derisa partnerët të trajtohen dhe të testohen sërish.
– Në këto situata, mjeku mund t’ju këshillojë të shmangni marrëdhënien vaginale. Nëse shtatzënia po ecën pa komplikime, marrëdhënia intime është zakonisht plotësisht e sigurt. Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni ndonjë paqartësi dhe mos u turpëroni të pyesni, jemi mësuar me të gjitha pyetjet, inkurajon dr. Goje. /Telegrafi/