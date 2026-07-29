Marina franceze qëllon me armë zjarri gjatë stërvitjes mes intervistimit të deputetit britanik
Një anije patrullimi e Marinës Franceze duket se qëlloi me armë zjarri "pa paralajmërim" në Kanalin Anglez gjatë një interviste në BBC me Sekretarin e Brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar.
Deputeti konservator Chris Philp po intervistohej nga gazetari i BBC-së, Michael Keohan, në lidhje me kalimet me anije të vogla, ndërsa një anije luftarake franceze kalonte në orën 09:15, rreth tre milje larg bregdetit francez, transmeton Telegrafi.
Keohan tha se pati 17 të shtëna, por "asnjë paralajmërim" nga anija rreth 300 metra larg, gjë që e bëri Philp të besonte se ishte një taktikë frikësimi për të "na ndaluar të mbulonim kalimet e emigrantëve".
Autoritetet franceze thanë se ishte pjesë e një ushtrimi stërvitor, i palidhur me praninë e një anijeje britanike, e cila, sipas tyre, ishte jashtë rrezes së zjarrit.
Philp e hodhi poshtë këtë pretendim si "jo të besueshëm", duke shtuar: "Nuk kishte paralajmërime në vend në lidhje me ushtrimet stërvitore me të shtëna të vërteta.
"Dukej dhe tingëllonte tamam si frikësim i qëllimshëm", shtoi ai.
Kapiteni i anijes së peshkimit që priti intervistën, Matt Coker, tha se "nuk kishte parë kurrë diçka të tillë më parë".
On the channel today monitoring illegal migrant crossings … as I was being interviewed by the BBC just now a French warship approached close and fired 17 live rounds behind us. There was no notice or training exercise in place. Felt like warning shots or attempted intimidation pic.twitter.com/tuDv4DOnFO
— Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) July 28, 2026
Autoritetet franceze thanë se anija, PSP Flamant, nuk ishte e angazhuar në një operacion për të monitoruar anijet e emigrantëve.
Keohan tha se pati 17 të shtëna, duke shtuar: "Nuk pati asnjë paralajmërim për anijen tonë, nuk u dhanë shenja se ky ishte qëllimi i francezëve".
Philp tha se "më dukej si një përpjekje frikësimi për të na ndaluar të mbulonim kalimet e emigrantëve".
Në det, Keohan e përshkroi atë si "momentin më të pazakontë... në qetësinë e Kanalit" kur të shtënat u dëgjuan në mes të intervistës.
Një oficer patrullimi francez në pjesën e prapme të anijes u pa duke drejtuar një pistoletë drejt detit. Besohet se nga aty erdhën të shtënat.
Keohan, i cili ishte në bordin e anijes me një gazetar nga The Times, shtoi: "Nuk pati asnjë paralajmërim për anijen tonë, nuk u dhanë shenja se kjo ishte qëllimin e francezëve. Edhe tani nuk është ende e qartë se çfarë synonte anija patrulluese".
Pas incidentit, Philp tha: "Është e jashtëzakonshme që Marina Franceze do të qëllojë me predha luftarake për të mbrojtur ujërat e saj kundër një politikani britanik që po viziton, por nuk mund të bëjë asgjë për të ndaluar kalimet e paligjshme të Kanalit. Nëse Franca do t'u tregonte kontrabandistëve të njerëzve gjysmën e seriozitetit që më treguan mua, anijet do të ndaleshin. Në vend të kësaj, francezët i lënë të kalojnë dhe ia kalojnë rojes bregdetare britanike, kështu që është problemi ynë".
Ai tha se do ta ngrinte çështjen me ambasadorin francez.
Një zëdhënës i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar tha: "Kjo është një çështje për autoritetet franceze".
Autoritetet franceze thanë se një ushtrim me armë zjarri ishte zhvilluar nga anija patrulluese e shërbimit publik Flamant pranë brigjeve të Cap de Gris-Nez.
Një zëdhënës tha: "Për të ruajtur nivelin e lartë të operacionalitetit në kontekstin aktual ndërkombëtar, njësitë e Marinës Franceze stërviten rregullisht. Trajnimi individual i luftëtarit është pjesë e aktivitetit normal të një anijeje në operacione." "Sinjalet rregullatore të parashikuara nga standardet ndërkombëtare për këtë ushtrim qitjeje u shfaqën dhe matësi i sigurisë u respektua. Ky ushtrim nuk ka lidhje me praninë e një anijeje britanike në zonë, e cila ishte jashtë rrezes së zjarrit. PSP Flamant nuk ishte e angazhuar në një operacion për të monitoruar anijet e emigrantëve". /Telegrafi/