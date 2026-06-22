Marcus Rashford zbulon formulën e Anglisë në Botëror: Duhet të luftojmë si për klubet tona
Sulmuesi i Anglisë, Marcus Rashford, ka folur për mentalitetin që mbretëron brenda kombëtares angleze gjatë Kupës së Botës 2026, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe sakrificës për ekipin.
Sipas yllit anglez, lojtarët e “Tre Luanëve” duhet të tregojnë të njëjtin përkushtim që shfaqin çdo javë me klubet e tyre.
“Ne jemi një skuadër e vetme dhe duhet të luftojmë për njëri-tjetrin në të njëjtën mënyrë siç luftojmë për ekipet tona në nivel klubesh”.
“Kjo është norma tani”.
Sulmuesi pranoi se konkurrenca për një vend në formacion është shumë e fortë dhe se jo të gjithë mund të jenë të kënaqur me minutat që marrin.
“E kuptojmë se është e vështirë sepse të gjithë duan të luajnë dhe shumë lojtarë e meritojnë të luajnë. Në një moment, disa lojtarë do të zhgënjehen, por gjithçka varet nga mënyra se si e menaxhon atë situatë”.
Rashford theksoi se intensiteti është arma kryesore e Anglisë dhe se skuadra duhet ta imponojë ritmin e saj ndaj çdo kundërshtari.
“Mendoj se duhet të sjellim një intensitet që kundërshtarët nuk mund ta përballojnë dhe përpiqemi t’i qëndrojmë besnikë kësaj ideje. Nëse luajmë në atë nivel, kjo mund të të fitojë ndeshje”.
“E vetmja gjë që mund ta parashikojmë është mënyra se si sillemi gjatë 90 apo 120 minutave të ndeshjes. Prandaj duhet të fokusohemi te kjo si lojtarë. Duhet të vazhdojmë ta shtyjmë veten përpara. Ne jemi padyshim të aftë për këtë”, përfundoi Rashford.
Anglia konsiderohet një nga favoritët për të shkuar larg në Kupën e Botës 2026./Telegrafi/