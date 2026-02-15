Maqedonia nën ndikim ciklonik, reshje shiu në të gjithë vendin
Maqedonia në 24 orët e fundit, deri në orën 7 të mëngjesit të sotëm, ishte nën ndikimin e një sistemi të thellë ciklonik.
Ishte ky sistem ciklonik që shkaktoi reshje shiu kudo në vendin tonë, të cilat ishin më të bollshme në rajonet perëndimore dhe veriperëndimore.
Nga DPHM informojnë se reshje dëbore pati në malet në rajonet perëndimore dhe veriperëndimore të Maqedonisë me një lartësi mbidetare mbi 1400/1500 metra, dhe herë pas here frynin erëra të forta deri të forta nga jugu dhe juglindja.
Sipas tabelës së publikuar nga Shërbimi Meteorologjik dhe Hidrologjik, reshjet më të shumta të ujit ranë në Maqedoninë perëndimore dhe veriperëndimore, kështu që në Pozharan deri në orën 7 të mëngjesit të sotëm, ranë 48 litra për metër katror shi, dhe nga qytetet, më shumë shi ra në Tetovë - 45 litra për metër katror shi.