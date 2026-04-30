Filipçe: Maqedonia ka shënuar rënie për tre pozita në Indeksin e Lirisë së Shtypit të Reporterëve pa Kufij
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe thotë se Maqedonia ka shënuar rënie për tre pozita në Indeksin e Lirisë së Shtypit të Reporterëve pa Kufij.
"Me Mickoskin, Maqedonia ka rënë 3 vende në Indeksin e Lirisë së Shtypit të Reporterëve pa Kufij. Tani jemi në grupin e vendeve me një "situatë problematike".
Kjo është edhe një provë se si rrjeti mediatik i Orbanit në shërbim të Mickoskit po "përmbush" një nga pikat kryesore të reformës për BE-në - lirinë e medias", thotë Filipçe.
Ai thekson se koha e vërtetës po vjen./Telegrafi/
Со Мицкоски Македонија падна за 3 места во Индексот за слобода на медиуми на Репортери без граници. Сега сме во групата земји со „проблематична состојба“.
Ова е уште еден доказ како Орбановата медиумска мрежа во служба на Мицкоски „исполнува" една од клучните реформски точки за…
— Venko Filipce (@VFilipche) April 30, 2026
