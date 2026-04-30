Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe thotë se Maqedonia ka shënuar rënie për tre pozita në Indeksin e Lirisë së Shtypit të Reporterëve pa Kufij.

"Me Mickoskin, Maqedonia ka rënë 3 vende në Indeksin e Lirisë së Shtypit të Reporterëve pa Kufij. Tani jemi në grupin e vendeve me një "situatë problematike".

Kjo është edhe një provë se si rrjeti mediatik i Orbanit në shërbim të Mickoskit po "përmbush" një nga pikat kryesore të reformës për BE-në - lirinë e medias", thotë Filipçe.

Ai thekson se koha e vërtetës po vjen./Telegrafi/


PolitikëMaqedonia e VeriutFeaturedLajmeTelegrafi Maqedoni