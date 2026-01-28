Manipulimi i votave në Malishevë, ndalohen për 48 orë 15 kryesues
Pas përfundimit të rinumërimit të votave në Komunën e Malishevës, Prokuroria Themelore në Gjakovë sot ka ndërmarrë një aksion të gjerë hetimor, lidhur me dyshimet për manipulim të procesit zgjedhor.
Në një konferencë për media, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Enis Gashi, ka bërë të ditur se pas rinumërimit është lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës për ndërmarrjen e veprimeve konkrete hetimore me qëllim të grumbullimit të provave.
“Pas përfundimit të rinumërimit të votave në Malishevë, Prokuroria Themelore në Gjakovë ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës për të ndërmarrë veprime konkrete në drejtim të grumbullimit të provave”, ka deklaruar Gashi.
Ai ka bërë të ditur se gjatë aksionit të sotëm janë intervistuar gjithsej 58 persona të dyshuar për veprën penale "falsifikim i rezultateve të votimit".
“Sot kemi realizuar një aksion ku nga 18 kryesues dhe 50 komisionerë, janë intervistuar 15 kryesues dhe 43 komisionerë. Pesëmbëdhjetë kryesuesit janë ndaluar për 48 orë dhe brenda afatit ligjor Prokuroria do të vendosë për masën e sigurisë”, ka theksuar kryeprokurori Gashi.
Sipas tij, për 43 komisionerët e intervistuar, Prokuroria është ende në fazën e vlerësimit për caktimin e ndonjë mase eventuale.
“Në këtë rast kanë qenë të angazhuar dy prokurorë nga Departamenti për Krime të Rënda”, ka shtuar Gashi, transmeton Telegrafi.
Ai ka theksuar se në komunën e Malishevës kanë qenë 75 vendvotime dhe nga to 9057 vota janë të shtuara dhe 7996 janë vota të hequra, në total 17 mijë e 53 vota.
Detaje shtesë për aksionin ka dhënë edhe nënkoloneli i Policisë së Kosovës, Bekim Avdija, i cili ka bërë të ditur se në këtë rast dyshohet për përfshirjen e gjithsej 68 personave.
“Pas grumbullimit të provave që kemi mbledhur, kemi parë se janë të implikuar 68 persona, kryesues dhe komisionerë. Sot janë intervistuar 43 komisionerë dhe 15 kryesues, ndërsa kanë mbetur edhe tre kryesues dhe shtatë komisionerë, të cilët besojmë se së shpejti do të intervistohen”, ka deklaruar Avdija.
Ai ka theksuar se Policia do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me Prokurorinë për procedimin e të gjitha shkeljeve.
“Do të vazhdojmë bashkëpunimin me Prokurorinë, në mënyrë që të procedohen sipas ligjit të gjitha shkeljet deri në elementet e fundit”, ka shtuar Avdija.Ndërkaq, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, prokurorja Laura Pula, ka deklaruar se veprimet e shpejta të Prokurorisë kanë rezultuar me arrestime të personave që dyshohet se kanë manipuluar vota.
“Si rezultat i veprimeve të shpejta janë kryer arrestime, duke përfshirë komisionerë që dyshohet se kanë manipuluar vota. Asnjë individ, pavarësisht pozitës apo funksionit, nuk qëndron mbi ligjin dhe integriteti i procesit zgjedhor është i panegociueshëm”, ka deklaruar Pula.
Ajo ka shtuar se Prokuroria e Shtetit do të vazhdojë hetimet deri në zbardhjen e plotë të rasteve.
“Prokuroria e Shtetit do të mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e votës së qytetarëve. Do të vazhdojmë bashkëpunimin me të gjitha autoritetet e zbatimit të ligjit dhe nuk do të ndalemi deri në hetimin e fundit”, ka theksuar Pula. /Telegrafi/