Manchester United merr fitoren e katër radhazi, mposht edhe Tottenhamin
Manchester Unitedi ka fituar ndaj Tottenham Hotspur me rezultat 2-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e 25-të në Ligën Premier.
Ekipi i Micheal Carrick ka marrë edhe fitoren e katërt radhazi në kampionat duke treguar forcën e tyre dhe synimin për të mbyllur kampionatin sa më lartë në tabelë.
Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me lojë më të mirë të vendasve, të cilët përveç raste shënuan edhe një gol, kjo edhe për faktin se shfrytëzuan diferencën numerike, pasi mysafirët luajtën pa Cristian Romeron nga minuta e 29-të shkaku i kartonit të kuq.
Goli i vetëm në këtë pjesë erdhi në minutën e 38-të të ndeshjes me anë të Bryan Mbeumo, i cili shënoi për 1-0 pas asistimit të Kobbie Mainoo.
Advantage United at the break 👊 pic.twitter.com/BN4RHIJFMZ
— Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026
Në pjesën e dytë, Unitedi menaxhoi mirë lojën, krijoi edhe raste tjera, teksa në fund shënoi edhe golin e sigurisë.
Goli i vetëm në 45 minutat e dytë erdhi në minutën e 81-të me anë të kapitenit Bruno Fernandes, i cili vulosi fitore me rezultat 2-0.
Three points in the bag! 💼✅ pic.twitter.com/dCmV14cFBv
— Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026
Pas kësaj fitore, Unitedi e sheh veten në pozitën e katërt me 44 pikë, ndërsa Tottenham renditet i 14-ti me 29 pikë.
Në ndeshjen e ardhshme, Djajtë e Kuq luajnë në udhëtim te West Hami, teksa Spurs e presin Newcastle United. /Telegrafi/