Manchester United ka në listë pesë trajnerë për të zëvendësuar Carrickun
Manchester United thuhet se po përgatitet të zëvendësojë trajnerin e përkohshëm, Michael Carrick, me një emërim të përhershëm në verë.
Carrick e ka ndryshuar fatin e ekipit që kur mori drejtimin e ekipit nga Ruben Amorim, por klubi po shikon përtej rolit të tij si trajner kujdestar apo i përkohshëm.
Sipas mediumit The Sun, United kanë identifikuar pesë kandidatë të mundshëm: Oliver Glasner i Crystal Palace, Unai Emery i Aston Villa, Andoni Iraola i Bournemouth, ish-trajneri i Brighton dhe Marseille, Roberto De Zerbi, dhe trajneri aktual i Gjermanisë, Julian Nagelsmann.
Glasner pritet të largohet nga Crystal Palace në fund të sezonit, ndërsa De Zerbi është aktualisht pa klub pas largimit të tij të fundit nga Marseille.
Tre emrat e tjerë do të kërkonin bindje të konsiderueshme për të lënë pozicionet e tyre aktuale, por një ofertë nga Djajtë e Kuq mund t’i bëjë të gjithë të mendojnë.
Seria e fortë e Unitedit nën drejtimin e Carrick i ka ngritur ata në katër vendet e para, por hierarkia është e përqendruar në sigurimin e një zgjidhjeje afatgjatë për të ndërtuar mbi progresin e fundit.
Ndryshe, në Ligën Premier kanë mbetur edhe nëntë xhiro për tu luajtur dhe United ka 51 pikë në pozitën e tretë, po aq sa Aston Villa e katërta dhe tri pikë më shumë se Chelsea dhe Liverpooli që zënë pozitat pesë dhe gjashtë. /Telegrafi/