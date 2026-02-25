Man Utd po përgatit 170 milionë euro për të transferuar dy yjet e mëdhenj të Ligës Premier
Manchester United ka vendosur të marrë hapësirën mediatike nën drejtimin e Michael Carrick. Strategu i ri anglez ka arritur të rivendosë stabilitetin konkurrues në një klub që kishte nevojë për një drejtim të qartë pas viteve të pasigurisë. Tani, hierarkia e Old Trafford po përgatitet të ekzekutojë një operacion me dy drejtime që do të trondiste themelet e rivalit të saj të drejtpërdrejtë, Newcastle United.
Sipas mediave angleze, Unitedi përgatitet për një shpenzim rekord për të siguruar shërbimet e dy lojtarëve kyç të Newcastle: Anthony Gordon dhe Sandro Tonali. Të dy futbollistët 25-vjeçarë përfaqësojnë ekuilibrin e përsosur midis të rinjve dhe përvojës në elitën angleze që stafi i trajnerëve dëshiron kaq shumë.
Për të finalizuar këtë veprim, United ka përgatitur tashmë raportet financiare që do të mbështesin një propozim prej rreth 170 milionë eurosh. Qëllimi është i qartë: të dobësohet një konkurrent i drejtpërdrejtë, ndërkohë që forcohet një skuadër që aspiron të garojë për çdo trofe të mundshëm.
Gordon është bërë një objektiv kryesor për të forcuar sulmin e Manchester United për shkak të aftësive të tij në driblim, drejtësisë dhe aftësisë për të shënuar gola. Bordi i Djajve të Kuq është i përgatitur të ofrojë 95 milionë euro për të bindur Newcastle të lirojë sulmuesin e tyre të krahut.
Nga ana tjetër, mesfusha kërkon vizionin dhe praninë fizike që Tonali e ka përsosur në veri të Anglisë. Mesfushori italian është zgjedhja ideale për Carrick, i cili e sheh atë si dirigjentin e nevojshëm për të dominuar ndeshjet me intensitet të lartë.
Në St. James' Park e dinë se Djajtë e Kuq nuk do të kursejnë asnjë shpenzim për të finalizuar këtë transferim para fillimit të parasezonit. United po përgatit një shumë prej 75 milionë eurosh për të siguruar largimin e italianit nga klubi.
Nëse ky nënshkrim i dyfishtë realizohet, klubi i Mançesterit do të bënte një deklaratë të fuqishme, duke riafirmuar forcën e tij financiare kundër pjesës tjetër të ‘Gjashtëshes së Madhe’. Megjithatë, negociatat nuk do të jenë të lehta, pasi Newcastle i konsideron të dy lojtarët si shtylla themelore të sistemit të tyre.
United është i bindur se tërheqja e projektit të tyre të ri sportiv dhe prania e Carrick do të jenë faktorë kyç në tërheqjen e lojtarëve. Presioni i afatit kalimtar të verës do t'i detyrojë të dyja palët të gjejnë një gjuhë të përbashkët që përmbush ambiciet e të gjithë të përfshirëve. /Telegrafi/