Man United ndalet nga Sunderlandi
Manchester United nuk ka arritur më shumë se një barazim në shtëpi ndaj Sunderlandit.
“Djajtë e Kuq” që xhiron e kaluar siguruan rikthimin në Ligën e Kampionëve, kësaj radhe barazuan me rezultat 0-0.
Përballja ishte tepër e barabartë, ku kishte raste nga të dy palët por asnjëra nuk i finalizoi.
Sunderland rrezikoi fillimisht falë Robin Roefs që kishte një mundësi të mirë shënimi, por portieri Lemmans me pritje fantastike ia mohoi golin.
Një rast të mirë e kishte edhe Greetruida, por kësaj radhe shtylla e shpëtoi Unitedin.
Unitedi ndër të tjera krijoi disa aksione megjithatë asnjëri prej sulmuesve nuk ia doli t’i finalizonte.
Man Unitedi me këtë barazim zë pozitën e tretë me 65 pikë ndërsa Sunderland zë pozitën e 12-të me 48 sosh./Telegrafi/