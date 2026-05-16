Man City ia cakton çmimin yllit të skuadrës pas interesimit të fortë nga Barcelona
Barcelona pritet ta ketë të vështirë të gjejë një zëvendësues për Robert Lewandowskin këtë verë, me sulmuesin veteran që tashmë ka konfirmuar largimin nga klubi.
Ka dyshime për aftësinë e Barcelonës për të paguar, por edhe për gatishmërinë e saj për të paguar, për një sulmues të nivelit elitar këtë verë, dhe tashmë klubi ka zhvendosur vëmendjen nga objektivi kryesor.
Fillimisht ishte raportuar se katalanasit synonin Julian Alvarez të Atletico Madridit, por kostoja e transferimit të tij thuhet se e ka zbehur interesimin e Barcelonës.
Si rrjedhojë, ata kanë kaluar te Joao Pedro si prioritet për rolin e “numrit 9”, por edhe Chelsea raportohet se nuk është i interesuar ta shesë brazilianin dhe do të kërkojë të paktën 100 milionë euro për kartonin e tij.
Sipas The Daily Briefing, Manchester City do të ishte i gatshëm ta shesë Omar Marmoush për një shumë rreth 60-65 milionë euro këtë verë.
Sulmuesi egjiptian, i cili ka pasur vështirësi të sigurojë minuta loje, ishte lidhur me Barcelonën më herët gjatë sezonit si një opsion i mundshëm për rolin e qendërsulmuesit.
Edhe pse ai nuk po e shtyn aktivisht një largim, nëse vjen një ofertë tërheqëse, Marmoush do të ishte i hapur të largohej.
Barcelona është përmendur si një nga klubet e interesuara për Marmoush, por edhe skuadra angleze si Hotspur dhe Aston Villa kanë shprehur më herët interes për shërbimet e tij.
Duke pasur parasysh se Marmoush u transferua për 75 milionë euro 18 muaj më parë dhe nuk ka pasur një periudhë produktive te Manchester City, Barcelona mund të besojë se ka shanse ta negociojë çmimin e tij në rënie./Telegrafi/