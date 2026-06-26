Mali i Zi arreston një person të kërkuar nga SHBA për krime kibernetike në favor të Iranit
Policia në Mal të Zi ka arrestuar një shtetas iraniano-turk, i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara, për sulme të dyshuara kibernetike, të cilat autoritetet thonë se shkaktuan dëme me vlerë mbi 3.4 miliardë dollarë (2.98 miliardë euro).
Policia tha se i dyshuari 39-vjeçar, i identifikuar vetëm si AB, u ndalua të enjten në qytetin bregdetar të Kotorrit në një operacion të kryer me Byronë Federale të Hetimit të SHBA-së.
Burri kërkohet nga një gjykatë në New York për akuza që përfshijnë mashtrim kompjuterik, hakim, vjedhje identiteti dhe krim të organizuar, sipas një deklarate të policisë.
Autoritetet malazeze pretenduan se që nga viti 2013 e tutje, i dyshuari kreu "sulme masive hakerimi" në infrastrukturën amerikane, duke përfshirë më shumë se 150 universitete.
Të dhënat e vjedhura dhe llogaritë e kompromentuara universitare dyshohet se u përdorën në dobi të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe përfituesve të tjerë iranianë, përfshirë universitetet.
I dyshuari do të paraqitet para një gjykate në kryeqytetin malazez, Podgoricë, e cila do të vendosë mbi kërkesën e SHBA-së për ekstradim. /Telegrafi/