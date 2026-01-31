Natus Vincere ka shënuar fitore ndaj skuadrës më në formë aktualisht në Counter Strike 2, Parivision, në kuadër të IEM Krakow.

NaVi arriti fitore të vështirë me rezultat 2-1 në mape, sfidë ku në “de_ancient” shkëlqeu Drin “makazze” Shaqiri.

Fillimisht, NaVi e fitoi me rezultat të ngushtë “de_dust2” me rezultat 13-11, ku Valeriy “b1t” Vakhovskiy ishte më i miri me 18 eliminime.

Në mapin e dytë, Parivision arriti ta barazonte rezultatin falë një fitore në “de_anubis” me rezultat 16-19, ku Ivan “zweih” Gogin ishte i pandalshëm me plot 35 eliminime.

Megjithatë, aty kur u nevojit, në skenë doli “makazze” që me 22 eliminime shkëlqeu në “de_ancient”, ku NaVi mori fitore bindëse me rezultat 13-5.

Kësisoj, NaVi avancon në gjysmëfinale të grupit A, aty ku do ta presë fituesin e përballjes Spirit – Astralis./Telegrafi

