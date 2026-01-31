“makazze” shkëlqen në mapin vendimtar, NaVi mposht Parivision
Natus Vincere ka shënuar fitore ndaj skuadrës më në formë aktualisht në Counter Strike 2, Parivision, në kuadër të IEM Krakow.
NaVi arriti fitore të vështirë me rezultat 2-1 në mape, sfidë ku në “de_ancient” shkëlqeu Drin “makazze” Shaqiri.
Fillimisht, NaVi e fitoi me rezultat të ngushtë “de_dust2” me rezultat 13-11, ku Valeriy “b1t” Vakhovskiy ishte më i miri me 18 eliminime.
Në mapin e dytë, Parivision arriti ta barazonte rezultatin falë një fitore në “de_anubis” me rezultat 16-19, ku Ivan “zweih” Gogin ishte i pandalshëm me plot 35 eliminime.
Megjithatë, aty kur u nevojit, në skenë doli “makazze” që me 22 eliminime shkëlqeu në “de_ancient”, ku NaVi mori fitore bindëse me rezultat 13-5.
Kësisoj, NaVi avancon në gjysmëfinale të grupit A, aty ku do ta presë fituesin e përballjes Spirit – Astralis./Telegrafi