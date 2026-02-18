Majmuni ka pushtuar internetin - nëna e braktisi, por ai gjeti ngushëllim te lodra prej peshku
Një majmun i vogël i racës makake me emrin Punch, i cili u braktis nga nëna pak pas lindjes, ka “pushtuar” internetin me videot prekëse nga kopshti zologjik Ichikawa në Japoni.
Punch u lind në korrik të vitit 2025, por nëna e tij e refuzoi menjëherë pas lindjes. Punonjësit e kopshtit zoologjik reaguan shpejt: e ushqyen me shishe dhe kujdeseshin për të nga afër, duke u përpjekur të zëvendësonin lidhjen që ai normalisht do ta kishte me nënën.
Për shkak se majmunët e vegjël zakonisht ngjiten ngushtë pas nënës së tyre, stafi i dha Punchit batanije dhe lodra prej peshku, dhe ai menjëherë zgjodhi një orangutan të butë prej peshku si shok lojërash dhe burim ngushëllimi. Që atëherë e mban lodrën me vete dhe rrallë e lë nga duart.
Pamjet që u përhapën në rrjetin social X tregojnë se Punch përqafon lodrën ndërsa fle, fsheh fytyrën e tij në teksturën e butë dhe e mban ngushtë si diçka që i jep siguri. Në disa klipet e tjera ai afrohet me kujdes te majmunët e tjerë, duke e mbajtur lodrën pranë vetes, si një “mburojë” kur lojtarët e tjerë e shtyjnë pak.
Reagimet e njerëzve në internet ishin plot emocione. Disa komentues thanë se duke parë Punch duke u ngjitur pas lodrës sikur gjeti “strehën më të sigurt dhe më të ngrohtë në botë”, ndërsa të tjerë u preknë nga kjo lidhje e ngjashme me atë njerëzore.
Në mes të janarit, kujdestarët filluan ta mësojnë të bashkëveprojë ngadalë me një grup majmunësh të tjerë. /Telegrafi/