Maguire shpallet fajtor për incidentin gjatë pushimeve në Greqi në vitin 2020
Mbrojtësi i Manchester United, Harry Maguire, është shpallur fajtor për sulm jo të rëndë nga një gjykatë në Greqi dhe është dënuar me 15 muaj burgim me kusht.
Vendimi lidhet me një incident të ndodhur gjatë pushimeve familjare të futbollistit në ishullin Mykonos në vitin 2020.
Seanca gjyqësore u zhvillua në ishullin Syros, ndërsa Maguire nuk ishte i pranishëm, pasi po përgatitet me skuadrën për ndeshjen e radhës në kampionat ndaj Newcastle United, e planifikuar për mbrëmjen e së mërkurës.
Sipas raportimit të Daily Mail, prokuroria pretendoi se Maguire kishte shtyrë një efektiv policie i cili po përpiqej t’i vinte prangat, duke i shkaktuar dëmtime në këmbë dhe në shpinë.
I njëjti burim shton se futbollisti dyshohet gjithashtu të ketë ofruar ryshfet ndaj oficerëve të policisë, një akuzë që mbrojtësi i “Djajve të Kuq” e ka cilësuar më herët si “qesharake”.
Gjithashtu, sipas prokurorisë, një tjetër oficer policie është goditur me grusht nga një prej të pandehurve gjatë incidentit.
Maguire pritet të apelojë vendimin në instancat më të larta gjyqësore. /Telegrafi/