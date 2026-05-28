LVV nis fushatën zgjedhore, Kurti premton 1 miliard euro investime në ushtri
Lëvizja Vetëvendosje më 28.05.2026 ka hapur zyrtarisht fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 07.06.2026.
Në një tubim në Ferizaj, kandidati për kryeministër nga kjo parti, Albin Kurti, premtoi transformim ekonomik e industrial në Kosovë.
Kurti tha se do të ndajnë 1 miliard euro për prodhimtari e 1 miliard euro për ushtrinë e Kosovës.
“Në mandatin e ri kërkojmë votën tuaj për të nisur transformimin më të madh ekonomik e industrial që është bërë ndonjëherë në vendin tonë. Investime strategjike në Trepçë, katër hekurudha të reja, 20 stadiume që ndërtohen apo rinovohen, pesë dega të reja, çdo vit së paku një miliard shpenzime kapitale dhe në katërvjeçarin e ardhshëm do të kemi 1 miliard euro për ushtrinë dhe 1 miliard euro për prodhimtari”- tha Kurti.
Kandidati për kryeministër i LVV-së tha se do të nisin themelimin e një kompanie ajrore si dhe do të integrojnë trafikun urban e ndërurban me një biletë të vetme 10-euroshe.
“Do të nisim themelimin e një kompanie ajrore me kapital publik në partneritet me aktere të industrisë së aviacionit jashtë dhe brenda vendit. Do të integrojmë trafikun urban dhe ndërurban, të gjithë muajin veç një biletë që do të kushtojë 10 euro. Do të kemi një program të dedikuar gjyshërve që kujdesën për nipërit dhe mbesat e tyre të moshës nga 13 deri në 33 muaj. 100 euro për gjyshin dhe gjyshen që kujdesën për nipërit dhe mbesat. Mandatin e ardhshëm do të dyfishohen shtesat për fëmijë, aq më shumë fëmijë aq më shumë shteti do të ju mbështesë”- tha Kurti.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare do të zgjasë deri në heshtjen zgjedhore, para ditës së votimit më 07.06.2026.
Për më pak se gjashtë muaj, vendi po organizon dy palë zgjedhje të parakohshme dhe tri palë zgjedhje që nga shkurti i vitit 2025.