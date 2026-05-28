Abdixhiku: Kosova nuk e meriton zymtësinë e krijuar, LDK do t’i jap ambicie këtij vendi
Kandidati për Kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës Lumir Abdixhiku gjatë tubimit hapës ka deklaruar se Kosova nuk e meriton zymtësinë e krijuar në vend.
Sipas tij, është LDK partia e cila do t’i jap ambicie këtij vendi
“Sonte, kemi ardhur para jush me një bindje të thjeshtë, por të fuqishme: se kjo gjendje nuk është fati ynë. Se çka po ju ofrohet nuk është fati ynë! Se Kosova mundet më shumë se kjo zymtësi. Se njerëzit tanë kanë nevojë për më shumë ambicie. Se këtij vendi do t’i japim ambicie”, tha Abdixhiku.
Ai tutje deklaroi se “Pikërisht për këtë arsye, sonte vijmë para jush me plan për të nesërmen. Një që e nxjerrë Kosovën nga fundi i trishtë, në vend me dinjitet, siguri, zhvillim e integrim euroatlantik”, përfundoi ai.